Jaén grita en silencio por la 'España Vaciada'

Empresarios, instituciones y jiennenses en general paran sus actividades para denunciar el Jaén olvidado. Se ha tratado de un paro silencioso de cinco minutos a las 12:00 del mediodía de este viernes en una acción simultánea celebrada en 23 provincias de nuestro país. Se ha querido reivindicar la petición de inversiones, infraestructuras y servicios para Jaén capital y para toda la provincia, en un claro gesto reivindicativo por la 'España Vaciada'. Se pide un Pacto de Estado contra la despoblación, que afecta de manera notable a la provincia de Jaén.

Trino Martínez, de la plataforma ciudadana 'Jaén Merece Más', consideraba en declaraciones para Radio Jaén que es imprescindible que las administraciones pongan la atención en nuestra provincia y saquen del olvido a Jaén. El objetivo de la iniciativa ha sido el de "expresar y manifestar un rotundo rechazo a la España Vaciada y la despoblación. Lo que se busca es sensibilizar a la opinión pública sobre este grave problema", decía Martínez quién criticaba duramente que empresas públicas e instituciones adquieran productos o servicios fuera de Jaén.

CRÍTICAS 'Jaén Merece Más' critica que las instituciones públicas no compren a empresas de la provincia

"Yo lo digo muy claro. La Universidad de Jaén no le compra a empresas de Jaén, La Diputación no le compra a empresas de Jaén, el Obispado de Jaén no le compra a empresas de Jaén, Turismo Andaluz no le compra a empresas de Jaén… ¿se imagina usted que sucediera todo lo contrario? La ciudad sería más rica y tendría más productividad", aseveraba Trino Martínez.

Martínez aportaba ciertas claves para comprender y abordar el problema del 'Jaén Vaciado'. Explica que sólo habría que observar lo que sucede en otras provincias. Habría que llevar a cabo una acción multidisciplinar que implicaría a toda la sociedad y que, incluso, pasaría por la educación en las escuelas para "impedir que esto suceda". Por supuesto, también inversión pública para la provincia.

Más acciones

"Con medios propios, con infraestructuras, con inversiones y con apoyo a esas desigualdades que están ocurriendo en estas zonas de despoblación. Cada vez hay más provincias, porque son medianas o pequeñas, que se quedan despobladas, pueblos que se quedan solitarios o zonas y territorios que están abandonados".

Anuncia que, desde la plataforma ciudadana seguirán insistiendo con acciones similares o distintas a este paro silencioso en la lucha contra la despoblación y "el olvido" de las instituciones a la provincia de Jaén. También le seguirán gritando a los jiennenses y las jiennenses que "hay que ser embajadores de nuestra tierra" para que se tome en serio a Jaén.

Trino Martínez finalizaba resumiendo que "el dogma comprensivo en la sociedad Jiennense impide el crecimiento". Por ello, para cambiar el rumbo de la situación existen varias claves que pasarían por "fomentar lo contrario para evitar la despoblación, ya que el Jiennense prefiere estar preso en la jaula frente a la incertidumbre de la rama. Hay que apoyar el talento, la innovación y la inquietud empresarial para fomentar la competencia profesional desde todas las áreas sociales, educativas y culturales", concluye.