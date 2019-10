Ciudadanos Jaén hará una "campaña constructiva y limpia". Así lo ha asegurado el flamantemente nombrado coordinador de campaña del partido naranja en la provincia de Jaén para las elecciones Generales del 10 de noviembre, Miguel Moreno. El alcalde de Porcuna, quién otrora perteneciera al PP y fuera la cabeza visible de los críticos de ese partido, ha sido presentado en sociedad en un acto desarrollado en el Hotel Xauen de Jaén capital.

Moreno explicaba que afronta la campaña "con una gran responsabilidad, en estos tiempos convulsos en lo político, pero también con mucha ilusión y con mucha fuerza. Algo que queremos transmitir a todos nuestros afiliados, simpatizantes, concejales, alcaldes y diputados. Vamos a salir a trabajar y hacer una campaña constructiva, una campaña constructiva donde se conozcan nuestras propuestas principales que ya dimos a conocer en la anterior campaña nacional. Por culpa de Pedro Sánchez, habrá que volver a salir a explicar dichas propuestas".

Unas líneas maestras que, según el nuevo coordinador de campaña de Cs, pasan por "defender la unidad de España, la bajada de impuestos, la creación de empleo, una educación igual para todos los españoles, una sanidad de calidad, unas infraestructuras decentes o la defensa de unos precios justos para el aceite de oliva".

Por su parte, la cabeza de lista Marián Adán se refería al hartazgo de los votantes ante una nueva cita con las urnas. "Desde Jaén sabemos lo que es trabajar cansados. Cuántas veces los olivareros, a pesar de la falta de lluvia, se sigue levantando y yendo al tajo a trabajar. Sabemos que rojos y azules no se entienden sin los naranjas. Nosotros hacemos que se entiendan por el interés general. Es cierto que hay cierta desafección por la clase política y es que no se entiende que dos partidos que se consideraban socios preferentes y hermanos, por la pugna de los sillones no se hayan puesto de acuerdo. Y de ahí viene el hartazgo que existe en la sociedad". Por ello, instaba a los ciudadanos por apostar por el partido naranja el próximo 10-N.