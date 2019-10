El Guijuelo amenaza el idilio Aira-Reino

La Cultural y el CD Guijuelo sonríen al imaginar su vuelta al Reino de León (sábado, 19:00 horas), escenario donde los blancos han levantado un fortín y donde los charros se sienten como en casa. También José Manuel Aira, invicto en el estadio desde que en diciembre tomó las riendas del equipo. Sus números cantan: 8 victorias, 6 empates, 31 goles a favor y 10 en contra. Una trayectoria notable que avala la labor del berciano al calor de la hinchada local, que en la presente década sufrió el imán del Guijuelo con el Reino logrando tres victorias en este tramo.

"Son solo datos". Quita hierro el técnico, como siempre, focalizando los esfuerzos y las declaraciones en el próximo partido que puede llevar a la Cultural a ese tercer triunfo seguido que consume el salto en la tabla. Al mismo tiempo, y más allá de los nueve goles marcados en las dos últimas apariciones en el Reino, Aira espera un choque "cerrado y muy equilibrado de principio". Sobre la aparente dificultad para despuntar en el juego posicional ante rivales organizados, señaló que "no solo a la Cultural. A todos los equipos les cuesta superar a nueve o diez jugadores que se colocan detrás del balón. Es lo que más cuesta en el fútbol. La mayoría de los goles llegan en transición o a balón parado".

La Cultural tiene otra buena ocasión de fortalecer sus cimientos defensivos ya que el cuadro verde es el peor realizador del grupo (solo tres tantos), pero es una de las mejores defensas (solo cinco encajados). Para superar al equilibrado Guijuelo, una apuesta ya conocida y, a buen seguro, continuidad en la alineación. No llega a tiempo Andy Kawaya, por lo que no se esperan cambios. Sergio Benito y Menudo, revulsivos en Salamanca, tendrán que esperar su turno. De la enfermería sale, por fin, Augusto Galván tras el calvario sufrido en las últimas semanas. Aira realizará dos descartes en los prolegómenos del partido.

Hasta cuatro ex culturalistas militan en el las filas del cuadro chacinero: Guille Vallejo, Jonathan Martín, Iván Agudo y Cristóbal Gil. Los de Ángel Sánchez no han superado aún las bajas en su plantel de Raúl Ruiz, Manu Fuster o Julián Luque, ahora en la Cultural, cuya afición ha destacado su papel en el primer mes de competición reconociéndole como el mejor jugador de septiembre. El Guijuelo busca el camino del gol, misión del colombiano Bolaños, ex de la Ponferradina, entre otros. Un ataque que mejorará Yassin Fekir, hermano de la estrella del Real Betis.

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Leandro; Aitor, Rodas, Iván González, Castañeda; Alfonso, Sergio Marcos; Gudiño, Luque, Dani Pichín; Dioni.

CD GUIJUELO: Vallejo; Iván Pérez, García, Muñoz, Radvan; Carlos Rubén, Adrián Cruz; Cristóbal, Espina, Carmona; Bolaños.

ÁRBITRO: Conejero Sánchez (Extremadura)