Més per Mallorca se opone a devolver el importe de la ecotasa a los hoteleros afectados por la quiebra de Thomas Cook

Los socios del PSIB PSOE han mostrado su malestar por la decisión del Govern de "regalar la recaudación del impuesto de turismo sostenible a los hoteleros porque, los turistas en su momento sí que lo pagaron ya a los establecimientos".

La formación recuerda que se trata de un impuesto finalista que los visitantes abonaron para contrarrestar los efectos negativos del turismo en temas medioambientales, patrimoniales y sociales, no para ayudar empresas en caso de problemas económicos.

En un comunicado, el portavoz de Més per Mallorca, Guillem Balboa, califica esta medida como "engaño a los turistas". Desde la formación ecosoberanista, aseguran que "la medida no cuenta con el acuerdo de las tres formaciones que participan en el Govern" y aseguran que para ayudar a las empresas afectadas se pueden explorar otras vías. Además, Balboa ha dudado de la legalidad de la propuesta por "dar un importe recaudado a quien no lo ha pagado".

Desde Més sí que se han apoyado al resto de medidas del paquete anunciado, poniendo énfasis en los 500€ por trabajador afectado sin prestación durante 4 meses