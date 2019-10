La ORA pasa a manos del ayuntamiento de Murcia

La concejala Rebeca Pérez ha explicado que a partir del próximo 16 de octubre el ayuntamiento gestionará directamente el servicio de la ORA, sin que el usuario perciba de momento ningún cambio, y se mantendrán las tarifas, aunque una vez que se ponga en marcha la nueva gestión se trabajará en la incorporación de parquímetros inteligentes.

La concejala asegura que quieren así fomentar el uso del transporte público con nuevas zonificaciones que permitan tarífas más económicas a la entrada de la ciudad y promover el vehículo 0 emisiones con la exención total o parcial del precio de aparcamiento.

Las razones por las que no se convoca concurso ahora y el ayuntamiento asume la gestión de la ORA vienen, ha dicho la concejala de mobilidad sostenible, de la necesidad de que este servicio se integre en el plan de movilidad del municipio en el que se está trabajando y se puedan así tomar decisiones propias y diretcas en cuanto a la mejora del servicio, como incorporación de nuevas tecologías y su flexibilidad para adaptarse a los nuevos modos de transporte

El PSOE anuncia que no va a apoyar ninguna "remunicipalización que encubra otras adjudicaciones"

El Grupo Municipal Socialista tiene verdaderas dudas sobre la propuesta de acuerdo de hoy de la Junta de Gobierno para que la empresa Urbamusa gestione el servicio de la ORA.

"Hay muchas lagunas en este proceso y, sobre todo, lo que más hay es una flagrante falta de transparencia y de informes que avalen esta remunicipalización porque no sabemos qué pasará con todo el personal y, además, creemos que esta decisión puede pretender encubrir otras adjudicaciones posteriores", declara el concejal Juan Vicente Larrosa.

Aclara que "el cambio de sistema de gestión de un servicio corresponde al Pleno y no a la Junta de Gobierno" y "creemos que el consejo de Administración no se constituido por no debatir este asunto".

El concejal advierte de que el PSOE "está absolutamente de acuerdo con la devolución de los servicios públicos al Ayuntamiento, con la remunicipalización, pero no de cualquier manera" y, de momento, la propuesta de hoy de Junta de Gobierno para que Urbamusa gestione el servicio de la ORA se está realizando con "nocturnidad y una total opacidad".