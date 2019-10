Como novidade, o sábado, día 5, os afeccionados poderán realizar rutas polo concello para probar bicicletas eléctricas e asistir a un concurso de saltos no que participarán corredores do ´´ Marisquiño´´ coas súas espectaculares acrobacias.

Os representantes do Club Ciclista de Maceda e da Federación Galega de Ciclismo destacaron que se trata da proba máis importante do ano en Galicia, que decidirá non só os campións galegos senón tamén da Copa Galicia.

