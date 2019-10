El presidente de los hosteleros, Jorge de Miguel: "estoy pensando seriamente en dimitir"

El día después de que unos 90 hosteleros palentinos hayan pedido las cuentas de la Asociación de Empresarios de Hostelería en 48 horas, amenazando con pedir la dimisión de la Junta Directiva si no lo hace, el presidente de dicha asociación, Jorge de Miguel reconoce que se ha planteado seriamente presentar su dimisión. A renglón seguido, afianza su compromiso con una organización con 40 años de historia.

"Me sorprende muchísimo que se haya acudido a los medios de comunicación para pedir las cuentas", ha señalado Jorge de Miguel, que recuerda que las cuentas están a disposición de todos los asociados en las oficinas de la asociación. "No entiendo lo que hay detrás ni el afán de protagonismo", señala el presidente de una de las dos asociaciones de hostelería que hay en Palencia. "Lo que más me duele de todo esto, es que la asociación está trabajando todo el día a favor de los hosteleros". Con respecto a la deuda con Aquona, afirma que no es ni de lejos la cantidad que ha trascendido y que se está negociando. Recuerda además, que la Feria de Día San Antolín conlleva otros gastos importantes como es la contratación de música, electricidad, publicidad, mandiles, carteles y otros conceptos.