El lunes 7 de octubre celebraremos la jornada Mundial por el Trabajo Decente. Nunca como ahora es necesario celebrar este día. La crisis ha hecho que muchas personas pierdan su trabajo o tengan unas jornadas laborales que van en contra de los derechos fundamentales que tenemos las personas.

Conozco muchas historias con rostros concretos que nos hablan de un trabajo indecente. Padres que no pueden conciliar su vida familiar y laboral. Jóvenes a los que no les aseguran. Personas a los que les amenazan con no contratarles si exigen sus derechos. . Mujeres que cobran menos que los hombres. Gente que no sabe su horario laboral hasta el día anterior por la tarde. Jóvenes que son contratados en algunos establecimientos por su físico. Ahora nos encontramos con que FASA cierra el turno de noche. Seguro que ustedes conocen muchos más casos.

Veo a mucha gente de mi entorno que están aceptando trabajos de jornada completa cobrando el salario mínimo interprofesional o mucho menos si les hacen contratos de formación y muchos los aceptan diciendo que prefieren eso a no tener ningún ingreso. No es digno ni justo.

Los jóvenes lo tienen mucho más difícil porque no les contratan ante la falta de experiencia y solo quieren que sigan estudiando y haciendo cursos, másteres, postgrados…

No se puede seguir asumiendo esta situación que cada vez va a peor, el futuro no se va a solucionar por arte de magia porque la realidad de cada día nos muestra unas políticas más duras, engañosas y manipulativas.

Me uno a los actos que durante este fin de semana organiza la iglesia Unida por el Trabajo Decente. Muchas organizaciones de nuestra diócesis de Palencia con las que queremos animar a los responsables en el Gobierno, a los Sindicatos, Organizaciones Sociales, Organizaciones Empresariales y vecinos de nuestros barrios a colaborar para que :

· Todos los poderes públicos se comprometan de forma activa en la construcción de un sistema económico, social y laboral justo, fraterno y sostenible que sitúe a la persona en el centro.

· El trabajo sea garante de dignidad y justicia, así como del desarrollo integral de la persona, de sus capacidades, dones y vocación.

· El trabajo sea fuente de reconocimiento social y personal, a través de la dignificación de los cuidados, con nuevos planteamientos de políticas sociales, de género y educativas en igualdad entre mujeres y hombres, sin olvidar el derecho a una conciliación real de la vida familiar y laboral.

· El trabajo es para la vida, por lo que es imprescindible que se realice en condiciones que garanticen la integridad física y psíquica de la persona.

Como dice el Papa Francisco. “El trabajo es un bien de todos, que debe estar al alcance de todos. Hay que abordar esta fase de grave dificultad y de desempleo con las herramientas de la creatividad y la solidaridad. La creatividad de empresarios valientes, que miran hacia el futuro con confianza y esperanza. Y la solidaridad entre todos los miembros de la sociedad, que renuncian a algo y adoptan un estilo de vida más sobrio, para ayudar a aquellos que pasan necesidades»