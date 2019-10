La reforma del Mapa Local, a debate en la presidencia de la FNMC

Mario Fabo, alcalde de Marcilla, decía en la SER que "lamentablemente todas las demandas de las entidades locales no fueron reflejadas en esa ley, como el tema de concejos o financiación" por lo que cree que esta reforma hay que trabajarla.

Su rival en la candidatura a la presidencia de la FNMC, el alcalde de Peralta señala que "me sorprende que se quiera derogar una ley que ha tenido un trabajo de participación impoirtantísimo y ha contado con un 60% de apoyo de las entidades locales".

Tras el rechazo del Parlamento ayer a la propuesta de derogación por parte de Navarra Suma, Juan Carlos Castillo apunta que no entiende "que se plantee paralizarla con argumentos que no veo por ningún lado". Igualmente, no cree "que sea una ley de Bildu, es de las entidades locales y para las entidaddes locales".

Sobre la posible prórroga para su entrada en vigor, ve bien que"nos demos un poco de tiempo para ver cómo desarrollarla, pero las entidades locales las necesitamos".