Una víctima de abusos religiosos denuncia mensajes intimidantes

El Parlamento de Navarra probó por unanimidad la comparecencia, la próxima semana, de la asociación de víctimas de abusos en colegios religiosos. Y este viernes hemos conocido los mensajes intimidantes que ha recibido uno de sus portavoces, que dio el paso de denunciar lo ocurrido en el Puy de Estella.

Jesús Zudaire fue el primero en denunciar los abusos sufridos por parte del director del Colegio Diocesano del Puy de Estella, José San Julián. Los mensajes intimidantes han aparecido durante esta semana en la puerta de su casa escritos en servilletas de bar con textos como los que relata el propio Zudaire. "Son cosas sexuales, que supuestamente hacíamos él y yo cuando éramos críos en el colegio, osea lo que habíamos denunciado, pero que lo hacíamos entre él y yo y posteriormente que subíamos a la torre de la capilla con el director del colegio que denunciamos, que le chupábamos el pene y se corría en nuestras caras".

Él es una de las voces principales de la asociación de víctimas de abusos en colegios religiosos, que surgió después de que en la SER comenzáramos a escuchar los primeros relatos tras décadas de silencio. Zudaire ha denunciado estos mensajes ante la Guardia Civil aunque busca saber el por qué. "No le encuentro ninguna explicación. Si se da por aludido, yo no me importaría hablar con él si el viene dando la cara y qué es lo que pretende"



El Parlamento aprobó por unanimidad la comparecencia de la asociación en la cámara.