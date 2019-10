"Sólo nos vale ganar al Getafe"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido en Zubieta en la previa a la visita al ‘Reale Arena’ del Getafe.

-Afición orgullosa. “Queremos que el público esté orgulloso de la actitud que tengamos en los partidos. Eso lo tenemos que conseguir, y luego cuantas más cosas hagas bien, más cerca estarás de ganar el partido, y si es con portería a cero, mucho mejor. Queremos que la gente se vaya de Anoeta viendo un equipo comprometido y eso está en nuestra mano”.

-Getafe exigente. “Igual de complicado y difícil que el año pasado. Y ahora más valiente a la hora de presionar. El viaje no les va a afectar porque se han quedado sin viajar varios jugadores importantes, así que nos esperamos el mejor Getafe”.

-En Sevilla falló la Real. “Las mismas sensaciones que tuve durante el partido, que nos dio miedo ganar y hacer lo que hacemos siempre, y que fue más demérito nuestro que mérito del sevilla, y eso dice mucho de lo que pienso de nuestro equipo. Creo que no fuimos decididos y nos dio vértigo. Les dimos el balón, no nos lo quitaron, y es lo que nunca hace este equipo. Lo hemos analizado y he visto unas ganas terribles de mejorar”.

-Llorente recuperado. “Llorente llega bien porque ha entrenado con normalidad durante la semana. Es uno más”.

-Mucho trabajo. “Hay muchos con molestias pero no quieren abandonar, nadie se quiere perder ni un minuto de cada entrenamiento. Están entrenando una pasada y el preparador físico me decía que parase, y hemos entrenado más de lo que tenemos pensado, pero me encantan entrenar y los jugadores me lo piden”.

-Ødegaard, mejor jugador de septiembre. “Es mérito de todo el equipo porque para que un jugador sea destacado tiene que tener jugadores que le ayuden. El aporta lo suyo pero no tengo dudas que sin los de alrededor no sería el mismo Ødegaard”.

-No preocupa que Ødegaard se descentre. “Es un chico que está más que habituado a estar en el foco. Es un chico que sabe lo que quiere y lo que cuesta llegar, y es un ejemplo para todos nuestros jugadores, porque tiene mucho talento pero trabaja como el que más”.

-Situación de Pardo. “Está entrenando como nunca, pero tiene a dos jugadores en su puesto por delante de él que ahora entiendo que lo están haciendo de maravilla y por eso no entra. Lo que hace Ruben tiene mucho mérito y mucho valor. Se lo he dicho a él delante de la plantilla, pero es de justicia que lo sepáis todos”.

-Getafe. “Es un equipo que elige muy bien los momentos, y sale a apretar arriba porque siempre lo ha hecho, y es un equipo muy solidario. Y se hace muy corto y estrecho si supieras la primera línea de presión. Habrá que explorar los espacios adecuadamente. A ver si estamos acertados en elegir los momentos porque siempre hay tiempo para todo”.

-No acusará el Getafe el viaje a Rusia. “Va ser el mismo Getafe, incluso más agresivo, lo tienen muy claro. Y me encanta ese equipo. No tiene dudas, y eso es lo más importante, va a venir a la presión. Ha hecho ocho cambios y va a estar muy fresco. Será un Getafe valiente y decidido”

-La Real puede lograr su mejor arranque desde 2002. “No he pensado en eso. Me he parado a pensar en que tenemos que ganar el partido como sea. Nos tenemos que poner a la altura del Getafe a la hora de ganar los duelos, porque luego el equipo va a jugar y sera solidario. Es el debe del equipo y lo sabemos. Solo tenemos una cosa entre ceja y ceja y es ganar y ganar, sobre todo delante de nuestra afición. Y eso se tiene que notar. Eso es lo más importante en estos momentos”.