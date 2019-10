Odegaard: el coleccionador txuri-urdin de premios

Martin Ødegaard no para de coleccionar galardones desde su llegada a la Real Sociedad. El jugador noruego ha recibido esta mañana la noticia de que ha sido elegido el mejor jugador de La Liga del mes de septiembre, después de la votación popular de los seguidores y superando a los otros nominados: Gerard Moreno, del Villarreal y Karim Benzema, del Real Madrid y que en el futuro será compañero suyo en el club blanco. Será en dos años, porque Ødegaard confirmó en la ESPN la noticia publicada por la Cadena SER y el Diario AS, que en su cabeza está jugador dos años cedido en la Real, su plan para llegar a Madrid convertido en un jugador que pueda triunfar vestido de blanco pasa por ser la Estrella txuri-urdin durante dos temporadas.

Pero antes de que el noruego haya logrado la distinción de La Liga, ya había recibido otro premio. Fue elegido el mejor jugador de la Real en el mes de agosto, gracias a su fulgurante comienzo de liga vestido de azul y blanco. Entonces recibió como premio un buen pescado de un conocido supermercado gipuzkoano que patrocina al equipo realista. Ahora recibirá el ya clásico galardón que entrega desde hace tiempo La Liga, que se lo entregará en la previa del partido del domingo contra el Getafe en el Reale Arena. Sus dos goles, sus dos asistencias y sus pases imposibles entre líneas han seducido a los aficionados españoles.

Su juego también ha seducido a los principales clubes europeos. Desde la Premier League no paran de llegar cantos de sirena, clubes interesados en hacerse con sus servicios y que le siguen de cerca. Son el Arsenal y el Manchester United, entre otros, como publicó esta semana el Diario AS. Eso puede hacer saltar las alarmas en Zubieta, pero hay mucha tranquilidad porque lo tienen más que bien atado. Tienen firmado un acuerdo con el Real Madrid para que juegue en la Real durante dos temporadas, pero a efectos legales la cesión solo podía hacerse efectiva por una temporada.

Para que no cumpla la segunda temporada, Ødegaard debería dar su visto bueno, y eso parece que no va a llegar, a tenor de las declaraciones del noruego. Tampoco se le puede recuperar en el mercado de invierno, porque la cesión es por una temporada entera. Y si el Real Madrid quiere recuperar a su jugador, debería consultar primero con la Real para romper el acuerdo que tiene por dos temporadas. Pero si lo recupera se especifica bien en en el contrato de las tres partes que es para que juegue en el Real Madrid, no para hacer negocio con su venta. Porque Ødegaard quiere jugar en el club blanco y no contempla dejar de pertenecer al Real Madrid. El noruego no aceptará en ningún caso una venta el próximo verano del Real Madrid a un equipo inglés. Y toda operación debe hacerse con su consentimiento. Así que en la Real están tranquilos en ese sentido.