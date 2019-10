La rojita se lleva a Buñuel

Aitor Buñuel está contento, Iván Ania, no tanto. El lateral navarro está claro que cuenta para la Sub-21 y Luis De la Fuente le ha vuelto a convocar, tras su estreno ante Macedonia del mes pasado, para disputar dos partidos, frente a Alemania (Córdoba, 10 de octubre) y Montenegro (Podgorica, 15 de octubre). Una gran noticia para el futbolista, una alegría para el vestuario racinguista y una chapuza para Iván Ania, que se queda sin un titular indiscutible para el partido a disputar en Huesca el 13 de octubre.

LaLiga Smartbank no para su calendario en las fechas reservadas para los partidos de selecciones, al contrario que LaLiga Santander y el resto de los campeonatos de Primera división de cada país. Esto supone que aquellos equipos de Segunda a los que les convocan futbolistas (de cualquier selección) para una selección absoluta o Sub-21, no podrán contar con ellos en, al menos, un partido liguero. Esto no sucede en Francia, donde La ligue 2 detiene su calendario en estas fechas igual que la máxima categoría. Ya hay voces que reclaman lo mismo en españ. pero las 42 jorndas de liga regular, más el playoff final lo complican mucho.

Aunque, obviamente, la selección absoluta no ha convocado ningún jugador de segunda, la rojita se lleva ocho jugadores de ocho equipos: Racing, Huesca (el rival de los cántabros perderá a Álvaro Fernández), Las Palmas, Tenerife, Rayo Vallecano, Elche, Depor y Sporting.