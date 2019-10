Sin centro del campo es difícil ganar

El Betis no encuentra la fórmula para imponerse en los partidos. Ni tan siquiera frente a rivales inferiores y en campo propio. El técnico, Rubi, no aporta las soluciones necesarias, pero se ha encontrado con un grave error de planificación que lastra la posibilidad de modificar el equipo. Al entrenador le han confeccionado un centro del campo blandito, sin efectivos para la resta, a pesar de que era un clamor la necesidad de físico en esa zona del campo.

Por ahí empiezan los problemas del Betis. Aunque Rubi intenta contrarrestar la carencia con bandas y delanteros, está demostrado que es insuficiente. El Eibar salió mandón, con superioridad en el centro y consignas aprendidas de su entrenador. El Betis, con dos delanteros y el empuje de Alex Moreno en banda. Así tuvo un par de ocasiones claras que no supo enchufar.

Un penalti absurdo de Canales le dio ventaja al equipo de Mendilibar. Intentó solucionar Rubi con la calidad de Fekir, pero el francés tiene que jugar muy retrasado porque el centro del campo, en la segunda parte, desaparece por completo. El gol de Loren, con suspense en el Var, fue insuficiente. Con el corazón del equipo sin fuerzas, el Betis no tuvo empuje para inquietar. Sólo los detalles de Fekir que, en una falta mal lanzada, asistió a Borja Iglesias, que estaba en fuera de juego.

Primer tramo de temporada preocupante. El calendario se endurece y, lo que es peor, el entrenador cada vez está más nervioso, no encuentre soluciones, y no tiene mucho con una planificación que se ha hecho por personas que, hasta hace poco, no tenían al Betis ni al fútbol entre sus preferencias. Ajenas a este complucado mundo.