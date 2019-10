La miopia del capital

MSC amenaça amb no fer una inversió milionària en el Port de València si s'aprova una nova declaració d'impacte ambiental. Que el port no es meneja, però els vaixells sí... diu el d'MSC... Imagine a eixe home i a aquells als qui els contenidors no els deixa veure el bosc aplaudint davant el vídeo d'Almeida, el de Madrid, dient als xiquets això que ell donaria diners per recuperar Notre Dame però no per l'Amazònia. Els veig aplaudint, fumant-se un puro, amb el dit en alt i dient: "Así se habla". Això sí, quan el nivell del mar comence afectar el port (i diuen que no tardarà) veurem que diuen... Sé que faran: buscar altre negoci, mirar cap altre costat, xiular i encendre's altre puro.