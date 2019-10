Simón González: la lección de que siempre hay que luchar y nunca tirar la toalla

Simón González nos ha dado grandes alegrías en el kickboxing y puede presumir de sus 12+1 títulos mundiales. Después del trágico accidente que lo dejó en silla de ruedas, su espíritu de lucha que tantas veces demostró en el ring lo aplica a su recuperación. Conserva Simón esa mentalidad ganadora; esa que le permitía rectificar cuando pensaba que no podía más en un combate y que el rival se lo iba a merendar. Ese gen ganador y competitivo que le ayudaba a sacar fuerzas de donde no las tenía y acabar ganando una pelea. Eso le define muy bien y ahora es su máxima en la pelea de su día a día.

Cuando en el Juan Canalejo le decían que no podría mover las piernas, él luchaba para intentar poder hacer algún movimiento y se aferró a ese cinco por ciento de posibilidades de poder recuperar la sensibilidad en sus piernas. Hace año y medio se puso en manos del doctor Otero Vich, uno de los mejores neurocirujanos que hay en Vigo y en España. Con él se aplicó en un tratamiento intensivo en días y en sesiones para a través de las gafas de realidad virtual y un programa específico poder estimular las neuronas espejo. Un tratamiento que está llevando a cabo Simón y que no ha querido el doctor Otero Vich desvelar su estado actual hasta que la evolución física tuviese también una confirmación analítica. Y Simón, luchador como es, está logrando avances que nos contó en Hoy por Hoy Vigo: desde poder darse la vuelta en cama a poder caminar con ayuda antigravitatoria. Cuenta casi con lágrimas en los ojos como es esa sensación de poder verse en pie, obviamente ayudado porque todavía no puede sostener sus 95 kilos de peso. Pero esos pasos largos en la cinta para él son algo absolutamente impensable.

La emocionante historia de superación de Simón González, además de escucharla en Radio Vigo, se va a poder ver en la gran pantalla. Y es que el mexicano Horacio Alcalá ha rodado durante dos años el documental “A nosotros tu reino” en el que se cuenta la historia de superación de Simón González. Un documental que se estrenará a finales de octubre en Vigo y que se podrá ver en los Multicines Norte. Además ya se ha candidatado para optar a entrar entre los nominados a los Premios Goya y para el Festival de Venecia. Como dice el doctor Otero Vich, Simón es un ejemplo de lucha y de constancia para muchos de los pacientes que están luchando contra una enfermedad o que están en proceso de rehabilitación.