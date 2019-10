Iago vuelve a quedarse fuera, Beltrán dentro

Era una noticia esperada pero no por eso deja de sorprender en Vigo. Iago Aspas ha vuelto a quedarse fuera de la lista de convocados ofrecida por Robert Moreno para los próximos partidos que disputará la Selección Española. Y no es la primera vez. En este caso, la segunda consecutiva porque en la primera lista, y ahí choca todavía más de lo que pueda hacerlo ahora, no llamaron al delantero de Moaña que, por números, merecía estar en la selección. Y esos números siguen estando ahí. Aspas fue el máximo goleador nacional la temporada pasada, y las dos anteriores. Bien es cierto que en la presente todavía no se ha estrenado e igual que su equipo no atraviesa un buen momento, pero como el Ave Fenix resurgirá y le demostrará al seleccionador, a base de goles, que tiene que ser uno de los fijos del combinado nacional.

El que sí está en la lista de la sub 21 es Fran Beltrán que vuelve a contar con la confianza de Luis de la Fuente y disputará el amistoso ante Alemanina y el clasificatorio para el Europeo ante Montenegro.