Capitán René: "Ahora es cuando debe verse la unión que hay"

Palabra de capitán. El meta gaditano, de El Bosque, fue muy claro en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER después del partido del jueves en el Molinón ante el Sporting de Gijón. El gran capitán suele hablar muy claro en los buenos y en los malos momentos.

Cuando René habla hay que estar atentos porque siempre dice cosas muy interesantes; estamos hablando de un profesional del fútbol como la copa de un pino que lleva el escudo del Almería desde el primer día que firmó de rojiblanco en el proyecto almeriense.

Directo

“Hemos hecho una primera parte desastrosa en el campo del Sporting de Gijón y la única conclusión es que en los momentos complicados es cuando se ven los verdaderos equipos”, dijo un René que recordó en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER tras caer 4-2 en el Molinón ante el Sporting que “ahora es el momento de estar todos unidos, tragar y seguir trabajando; todos debemos mejorar en estos momentos después de las dos derrotas que llevamos en la Liga esta temporada. Todos debemos mejorar en el apartado individual para ser ese Almería de las anteriores jornadas de Liga”, afirma.

Expediente x

“No encuentro explicación a los goles que venimos encajando en las últimas jornadas. No hemos estado bien defensivamente en los dos últimos partidos, por lo que debemos mejorar todos, pero todos, y yo el primero. No hay que ver explicaciones y sí ver en qué se falla; hay que recuperar esa garra y esa competitividad para ser el Almería de antes. Hay que recuperarse lo antes posible”, explicó el portero del Almería después del partido correspondiente a la jornada número nueve en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda.

Reacción

“En el descanso se habló de plantear un partido nuevo pese a la derrota porque la idea era meternos en el encuentro en el campo del Sporting. La segunda parte entiendo que fue totalmente distinta a la primera y el objetivo era el de reaccionar y no encajar más goles. Se compitió en la segunda mitad, peo ni fue suficiente para sumar algo en el Molinó ante el Sporting de Gijón. Recuerdo que todos debemos mejorar, empezando por mí . El domingo tenemos otra batalla en el capo del Deportivo, por lo que habrá que prepararse muy bien para ir a por el partido e el campo de Riazor”, dice.

El portero gaditano del Almería, René, mira hacia atrás en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División y recuerda: “Igual estábamos en una burbuja por los marcadores que se consiguieron en las primeras jornadas del campeonato, el equipo ganaba con solvencia, todo nos salía en el campo y no éramos conscientes de que había cosas por mejorar en una categoría que es muy complicada y ahora se está viendo que hay cosas que deben ser corregidas para mejorar. Mejor que pase todo esto ahora, cuando estamos en el principio de la temporada en Segunda”.

Clasificación

“No podemos vivir de las rentas, pero entiendo que la clasificación a estas alturas de temporada es una anécdota; siempre hay que ir partido a partido en esta categoría que es tan complicada. No nos podemos creer que esto sería un paseo esta temporada ni que el Almería era el Real Madrid de la Segunda División. Debemos ser conscientes de dónde venimos y de las temporada de sufrimiento que hemos pasando en los últimos años”.

El portero recuerda que “el domingo debemos salir a morir y ganar en el campo del Deportivo. A nadie le gusta perder, pero a veces la derrota sirven para aprender; debemos ser el Almería de las primeras jornadas”, dice.