Gabriel, 3 años, a la espera de una enfermera en su colegio

Gabriel, de apenas 3 años de edad, acaba de comenzar su andadura en un colegio. En concreto, en el colegio público "El Lucero" de Valdepeñas (Ciudad Real). Gabriel, desde que tenía 21 días, sufre una traqueostomía. Un problema físico que le obliga a tener a alguien que le aspire su mucosidad en el día a día, con el fin de evitar que pueda ahogarse.

Por este motivo, desde que se matriculó Gabriel en este colegio, este mismo centro, según ha precisado su dirección a SER Valdepeñas, solicitó un personal ATS, para que pueda realizar esta labor. Una petición que se produjo el pasado mes de mayo y, desde entonces, este recurso humano, aún, no ha llegado.

A día de hoy, esta labor la realiza su madre, quien tiene graves problemas de espalda. Una madre que acompaña a su pequeño durante todos los días a este centro educativo para realizar esa labor vital a su propio hijo, la de aspirar sus mucosidades.

No obstante, una vez presentada esta solicitud ante el departamento de atención a la diversidad, acompañada de su correspondiente informe, se ha derivado el caso a una mesa técnica, tal y como han confirmado a SER Valdepeñas fuentes del propio centro y del SESCAM.

Una mesa técnica que está constituida en Toledo y que está compuesta por personal de la Consejería de Sanidad y de Educación. Una mesa en la que se debe de decidir sobre la contratación de este ATS. Una decisión para la que, según fuentes del SESCAM, "aún no hay una fecha determinada". Un grupo de expertos que tiene encima de la mesa este y otros casos de Castilla-La Mancha.

Gabriel, de 3 años, sigue esperando una enfermera en su centro educativo / SER Valdepeñas

Sin embargo, la familia de Gabriel denuncia que "cuando llamamos al SESCAM no nos hacen caso (...) nos han llegado a decir que no es obligatorio que esté escolarizado a una edad tan temprana". Una escolarización que, en España, es obligatoria a partir de los 6 años, con las enseñanzas de primaria.

Además, como no es un centro de educación especial, no cuenta, de manera general, con este recurso médico. Aún así, tal y como confirman esas mismas fuentes del SESCAM, este centro sí que dispone de "un auxiliar técnico educativo". Un recurso que no es habitual en los diferentes centros educativos de la región.

No obstante, la abuela de este pequeño, Paqui Tébar, quien ha denunciado este caso en los micrófonos de SER Valdepeñas, confirma que "cuando hicimos la matrícula no nos pusieron ningún problema (...) además debemos poder elegir libremente si matriculamos o no a los niños".

Finalmente, Tébar ha recalcado que "el centro educativo también se está volcando y están llamando día sí y día también". Sin embargo, hasta que ese recurso humano no llegue, su madre será quien se encargue de los cuidados de su propio hijo. Todo ello, porque desde el propio centro confirman que "no tenemos formación para poder hacernos cargo".