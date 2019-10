Los populares acusan de "servilismo" a la agrupación de Isidoro Gómez Cavero

En estos cien primeros días de Gobierno de coalición de PSOE y Cuenca nos Une se ha reducido la productividad del Ayuntamiento más del 44%, a pesar de haber incrementado las liberaciones con dos concejales más. Es el balance que ha hecho el Grupo Popular basándose en el número de decretos aprobados en este tiempo. Los populares han acusado al equipo de Gobierno de "apropiarse de los proyectos iniciados en la pasada legislatura" y de estar resultando "inoperantes".

Especialmente críticos se han mostrado con la coalición de Cuenca nos Une a la que han acusado de servilismo respecto al PSOE y de no estar luchando por los intereses de Cuenca. El concejal popular José Manuel Cañizares ha acusado a la formación liderada por Isidoro Gómez de Cavero de partidista y de apoyar a pie juntillas las órdenes de Dolz. Ha señalado que sólo hay que ver cómo se han comportado en los plenos con las mociones presentadas por el Partido Popular a las que se han opuesto a pesar de recoger materias de interés para los ciudadanos.

El portavoz, José Ángel Gómez, ha ironizado diciendo que "el alcalde hablaba de la necesidad de gobernar ocho años porque no van a hacer nada esta legislatura". Gómez ha criticado la partida de 15 millones de euros incluida en los presupuestos regionales para el Hospital de Cuenca. Ha señalado que según el compromiso adquirido con Cuenca Nos Une, el hospital debe estar acabado en 2022. Asegura que si cuesta 100 millones de euros no salen las cuentas. Además ha recordado que su grupo ha pedido información sobre el estado actual de las obras del centro hospitalario y no se la han facilitado.

Los populares también han lamentado que no se recoja ninguna partida presupuestaria para actuar en la sede del Archivo Histórico provincial que, según anunció la Junta, será la sede permanente de la colección de Roberto Polo. Gómez ha señalado que se ha puesto en evidencia que fueron "sólo anuncios para desgastar al gobierno de Mariscal".