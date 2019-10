Manu García llega a la sub 21 y podría perderse el derbi

La calidad de Manu García no ha pasado desapercibida para el seleccionador español sub 21, que ha convocado al mediapunta rojiblanco para los partidos contra Alemania y Montenegro de los próximos 10 y 15 de octubre. El futbolista del Sporting se perderá el partido contra el Alcorcón y, su entrada en los planes de Luis De La Fuente ha encendido la luz de alarma en el sportinguismo porque la siguiente convocatoria de la sub 21 coincide con el derbi Sporting - Oviedo del mes de noviembre. Si se mantiene en los planes del seleccionador, el talentoso jugador rojiblanco se perdería uno de los partidos más importantes del año.

Manu García no es el único asturiano incluido en la lista que este viernes facilitaba el seleccionador español sub 21. No ha entrado Nacho Méndez, que había formado parte de la prelista, pero sí el portero gijonés del Betis Dani Martín, convocado también para el choque amistoso del 10 de octubre en Córdoba, contra Alemania, y para el encuentro de la tercera jornada de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa contra Montenegro, que se disputará el 15 de octubre en Podgorica. El Sporting - Alcorcón está fijado para el sábado 12 de octubre.

Los siguientes compromisos de la sub 21 serán el jueves 14 y el martes 19 de noviembre, con dos partidos clasificatorios contra Macedonia (en Alcorcón) e Israel. Si De La Fuente convoca a Manu García (o a Nacho Méndez), José Alberto López no podría contar con sus servicios para el derbi asturiano, que aunque aún no tiene fecha definitiva está fijado para el fin de semana del 16 y 17 de noviembre.