A la medida de Baleares y ¿qué pasa con Canarias?

La ministra de turismo e industria, Reyes Maroto, anunció ayer 13 medidas y unos 300 millones de euros del gobierno de España para contener las consecuencias de la crisis por el cierre de Thomas Cook. Unas medidas que benefician fundamentalmente a Baleares, aunque la ministra de Valladolid, que llegó ayer a este sector y no lo conoce en profundidad, ha apuntado que son para las dos regiones más afectadas por la crisis del touroperador británico, Baleares y Canarias. Pues parece que están pensadas especialmente para Baleares.

Las tres medidas claves anunciadas, sin ver por escrito lo que aprobará el consejo de ministros del 11 de Octubre, que no lo ha facilitado el ministerio y atendiendo a lo dicho por la ministra, la tres medidas digo son además de insuficientes poco contundentes para salvar la campaña fuerte de Canarias que es el invierno.

La bonificación del 50% de la cuota a la seguridad social para los trabajadores fijos discontinuos del sector, suena muy bien, pero solo para Baleares porque en Canarias no tenemos en el sector turístico fijos discontinuos, aquí es una anécdota porque aquí tenemos turismo todo el año, sin embargo en las islas Baleares prácticamente todos son fijos discontinuos porque ellos solo tienen temporada de verano, con un máximo de 6 meses al año de trabajo.

Segunda gran medida, los créditos blandos para que los empresarios hagan frente a la falta de liquidez por los impagos del verano, que también beneficia fundamentalmente a Baleares porque la deuda que deja Thomas Cook de los tres meses de verano, es mucho mayor en Baleares que aquí, porque los precios altos por temporada alta los tienen allí en verano por tanto ellos se han quedado sin liquidez, lo reconocía esta mañana aquí el consejero de turismo de Baleares, pero nosotros en verano tenemos los precios más reducidos y resulta que nuestro problema viene fundamentalmente en el negocio a partir de ahora, que comenzamos nuestra temporada alta con más 700.000 plazas aéreas menos para el invierno, cuando Baleares está cerrado.

Es por ello que lo que demandaba Canarias, una reducción de tasas aéreas del 50% para todos los vuelos o una excepción del 100% de tasas de las nuevas rutas, era lo que sí supondría una forma clara de incentivar que otras compañías se hagan con el hueco dejado por la Cook. Y por tanto esta medida también es insuficiente, muy por debajo del 50% de la totalidad del las tasas y encima una parte se pondrá en marcha en enero, es decir, tarde. Por cierto Baleares acaba de terminar temporada, ni se preocupa por esto.

Además de los aplazamientos del Iva para Baleares y del Igic por nuestro gobierno de aquí por facturas impagadas que dejará el touroperador, quiero decir que sirve de poco porque si no se cobran, como parece lo probable, no habrás ayudado a la pequeña y mediana empresa canaria a salvarse de la quema ahora que empieza nuestra temporada turística fuerte y más cara, parecería razonable que si no cobran las facturas no paguen el igic.

Da más que la impresión que la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Olivér, conoce muy bien el turismo en Baleares, porque ella es de Baleares, pero no el de Canarias, o parece que para el gobierno central seguimos estando muy lejos. Las medidas no son malas, son absolutamente insuficientes para Canarias y ojalá nos equivoquemos.

Vamos a ver, si a nosotros se nos cae el turismo, por Thomas Cook, unido a la crisis de Alemania, al Brexit y al crecimiento de nuestra competencia del norte de África, que tiene mejores precios, se nos cae toda la economía directa o indirectamente. Y parece que el ministerio de turismo del gobierno de España no lo ha entendido. Es terrible.