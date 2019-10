El 'Fuenla' quiere "sacar de la pista" a Estudiantes en el derbi que se disputará en el 'Fernando Martín'

El alero del Montakit Fuenlabrada (0-2) Marc García se mostró motivado para el derbi que disputarán el próximo domingo contra el Movistar Estudiantes (1-1) en el Pabellón Fernando Martín (domingo, 12:30 horas), un partido en el que esperan "sacar de la pista" a su rival desde el inicio.



▶️FuenlaTV▶️



🦇Marc "Batman" García nos cuenta las novedades de su máscara y las sensaciones previas al derbi del domingo frente a Movistar Estudiantes.#ParaDisfrutar #FuenlaTV@marcga8 pic.twitter.com/Lhx9CdkozD — Montakit Fuenlabrada (@BFuenlabrada) October 3, 2019

"Estamos haciendo una muy buena semana de entrenamientos, dando pasos hacia delante. Creo que esta semana lo vamos a poder demostrar en el partido", prometió el jugador del Fuenlabrada.

"Un derbi es un derbi. Será un partido de contacto, intentaremos salir al máximo y sacarlos de la pista desde el principio. Un derbi", apuntó el tirador catalán en declaraciones ofrecidas por su club.

Eso será algo que hay que inculcar a los nuevos pues este Fuenlabrada, con siete jugadores nuevos respecto al año pasado, es un equipo con muchos miembros que no saben la rivalidad que guardan con el rival colegial, al que han ganado todos los derbis en el Fernando Martín desde 2007.

"Los que estamos del año pasado del año pasado ya lo vivimos, se lo hemos contado a todos los compañeros y vamos mentalizados a ganar. Es un partido más, pero con el extra de que es un derbi. Esta semana estamos trabajando muy bien", afirmó Marc García.

El tirador catalán ha jugado durante este inicio de temporada con una máscara, debido a la fractura en el seno maxilar derecho que sufrió en un amistoso de pretemporada contra el Iberostar Tenerife, con la que aún le quedan "ocho o diez días", por lo que el domingo tendrá que jugar con ella.

"Va mejor pero aún lo noto un poco sensible. Acostumbrándome a la máscara y poco a poco sintiéndome capaz de hacer más cosas. Cuando me la quite voy a estar más feliz que nunca", confesó.