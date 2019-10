¿Al filo de lo imposible? (Dom 18.00h)

El Algeciras Club de Fútbol afronta un exigente reto este domingo (18.00 horas) visitando el Estadio Cartagonova donde tratará de doblegar al equipo con menos goles en contra de toda España, solo dos, el FC Cartagena que defiende su segunda plaza tras sumar 13 puntos de 18 en este inicio liguero.

Los albirrojos han tratado de olvidar el doloroso empate encajado el pasado sábado en la última jugada en El Rosal. Su entrenador Emilio Fajardo se encargaba en la previa del encuentro de quitar hierro a la jugada. "La falla el que la ejecuta, igual que yo puedo equivocarme haciendo una alineación".

Con todo ello, la plantilla se desplaza al término del entrenamiento matinal de este sábado en el que el preparador algecirista deberá hacer cuatro descartes por decisión técnica después de tener a toda su plantilla disponible. Pese a ello, el once inicial que se vea en tierras cartageneras no debería distar mucho del visto en Puerto Real a excepción de la posible entrada de Caturla o Antonio López en el once.

Enfrente estará un Cartagena dotado de calidad en todas sus líneas y que perderá a Santi Jara y Manu Viana por lesión para el partido del domingo. Los pupilos dirigidos por Gustavo Adolfo Munúa son un equipo muy sólido y compacto y que rentabiliza al máximo los goles ya que únicamente han anotado 5 y encajado 2 pero que les han servido para hacerse con trece puntos en la tabla.

El choque lo pitará el valenciano Yuste Querol.