Liga de la Leche en Euskadi denuncian que las madres salgan de los hospitales con una lactancia mixta

La Liga de la Leche en Euskadi ha pedido más facilidades al Banco de Leche y ha denunciado que las madres salgan, por lo general, de los hospitales con una lactancia mixta. Esa es su principal demanda, que, ante una pérdida de peso del bebé, no se recurra tan fácilmente a la leche no materna.

Adelina García , enfermera de atención primaria y presidenta de la Liga de la Leche de Euskadi, ha criticado que "hay algo que falla, que puede ser formación, carencia de personal o un monton de cosas, pero fundamentalmente lo que notamos es que hay mujeres que tienen su idea de amamantar exclusivamente a su bebé, pero en el hospital, ante una perdida de peso, pues le dan leche no materna".

Declaraciones que ha relaizado a raiz de que esta próxima semana se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna y, bajo el lema "Empoderémonos, hagamos posible la lactancia", diversos colectivos animan a favorecerlo.

También ha lamentado la falta de formación a la hora de usar los extractores. "Si yo necesito que alguien me diga 'tú puedes' y en ese momento, por la razón que sea, cojo un extractor y veo que no hay demasiada leche, me reafirmo en la idea de que no puedo y de que no sirvo. Por eso son muy importante los talleres", ha argumentado.

Aún así, ha opinado que con un extractor no se logra sacar la totalidad de leche que tiene la madre, por bueno que sea el aparato.

Respecto a los bancos de leche, ha insistido en demandar facilidades para las donantes, un mejor acceso, en el que sigue trabajando Osakidetza.