Chapín bien merece una victoria

El Xerez DFC volverá a jugar este domingo en Chapín 139 días después. El conjunto azulino no pisa el estadio municipal desde el 19 de mayo, último partido de la pasada temporada en el que se terminó imponiendo al CD Gerena, teniendo que esperar más de 4 meses para volver a disputar un encuentro en la que ha sido su casa desde su fundación en 2013. El motivo no ha sido otro que los trabajos de resiembra acometidos estos meses, con el fin de evitar los problemas en el tapete que cada año obligaban al equipo a salir 2 o 3 partidos como local en otros campos.

El inicio liguero en La Juventud, estadio en el que ha jugado el equipo sus partidos como local, ha sido bastante satisfactorio para el club xerecista. Dos partidos allí y dos victorias contundentes (5-0 y 3-0). Ahora toca volver a la que es su casa, Chapín, para recibir al San Roque de Lepe en la séptima jornada liguera y con un terreno de juego mucho más favorable para los de García Tébar, que les permitirá sin duda desarrollar su fútbol de forma más cómoda y en toda su plenitud.

El último encuentro en el que se dieron cita ambos conjuntos fue la pasada campaña en Lepe, donde el Xerez DFC se impuso de forma contundente a los onubenses por 1-4. Lo cierto es que en la presente temporada, después de disputar 6 jornadas, el San Roque tan sólo ha sumado 5 puntos de 18 posibles. Eso sí, teniendo como rivales a Betis Deportivo, Ceuta (al que venció) o Ciudad de Lucena, entre otros. Tres rivales que se presuponen ‘gallitos’ de la categoría en la presente temporada y con los que ha competido de forma ejemplar.

Este domingo el San Roque de Lepe tendrá nuevamente una cita difícil. Visita Chapín, ante un Xerez DFC que, hasta el momento, sólo ha perdido un partido. Sin lugar a dudas será un partido difícil para los jugadores de García Tébar y frente a un Lepe que se coloca como un hueso duro de roer.

También será un encuentro especial para Fran Ávila, uno de los flamantes fichajes este año del Xerez Deportivo FC que perteneció al San Roque de Lepe hasta en dos etapas, la última hace dos temporadas. El ex del filial cordobesista es el único jugador, junto a Marcelo, que han jugado todo hasta el momento. Los dos laterales azulinos se han posicionado como fundamentales en el once, no sólo en su faceta defensiva, sino también en la ofensiva, con asistencias de mucho mérito.

El Xerez DFC llega a este encuentro después de empatar en Puente Genil en el Manuel Polinario. Un campo del que el equipo visitante poco pudo rascar en la pasada jornada, a pesar de ponerse por delante en el marcador en primer lugar. Las ganas de volver a sumar tres puntos, sumadas a la vuelta a Chapín, ante su afición, deben ser el caldo de cultivo perfecto para que se impongan a un complicado rival como el San Roque de Lepe.

El once de García Tébar cada jornada se hace más difícil de vaticinar. A pesar de que el preparador xerecista aseguraba a principio de temporada que no era un entrenador de muchos cambios, el técnico realmente está dando cabida en el once a toda la plantilla, rotando mucho y dando oportunidad de demostrar su valía a todos ellos, exceptuando a Alain, que aún no ha tenido la oportunidad de debutar con el buen hacer de Marcelo.

En la portería parece que el míster seguirá apostando por Héctor Pizana, después de darle la oportunidad al guardameta valenciano de defender la portería frente al Gerena y Puente Genil. Los laterales tienen dueño y en el eje de la zaga puede haber modificaciones. Adri Rodríguez podría abandonar el pivote para pasar a jugar junto a Edet en defensa, propiciando así la entrada de Astray en el centro del campo, junto a Colorado y Sergio Narváez. Un hecho difícil de entender; retrasar a Adri de la posición donde más rinde teniendo en el banco dos centrales como Jesús y Toboso. Eso sí, el equipo tendría un centro del campo más ofensivo si cabe. En el ataque todo hace indicar que la banda izquierda será para Bello. La derecha se la disputarán Zafra y Jacobo, dos jugadores que pueden hacer diabluras en el césped de Chapín. Y como máxima referencia: Amin.

Los xerecistas intentarán, como no podía ser de otra forma, continuar haciéndose fuertes en casa, en esta ocasión en Chapín, ante un rival que ha comenzado con un calendario más que difícil y que llega de competir al máximo nivel de la categoría en partidos atrás.