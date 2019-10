Una marcha para reivindicar "una vivienda digna" recorrerá las calles de Madrid

La Coordinadora de Vivienda de Madrid ha convocado una manifestación este sábado a las 18:00h de la tarde con el objetivo de reivindicar el derecho a la vivienda que recorrerá el centro de la capital y acabará en la plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento de la capital.

Piden que exista una mayor regulación e insisten en que cada vez es más difícil poder acceder a una vivienda en Madrid, entre otros motivos por el "escaso" parque de vivienda social vendido a fondos buitre, el aumento del precio de los alquileres y la ejecución de "más de 20 desahucios diarios".

Así lo ha explicado este sábado en A Vivir Madrid, Alejandra Jacinto, abogada y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): "La situación que tenemos es de emergencia habitacional, no podemos seguir permitiendo esta situación". Del mismo modo, Jacinto insiste en que la Comunidad de Madrid es la única que no tiene una ley de vivienda y que es "insostenible que el precio medio de un alquiler en Madrid ronde los 800 o 1.000 euros", porque "hay muchas familias que no pueden hacer frente a estos precios"

Polémica por el recorrido

Este es el tercer año que se convoca esta manifestación y, según la organización, cada año en junio solicitan a la Junta de Distrito de Centro Las Vistillas "para hacer un festival musical, pero este año aunque lo requerimos con tiempo nos dieron largas en verano".

Pero esta semana el Ayuntamiento dijo que la celebración del festival en Las Vistillas no podía llevarse a cabo porque por las inmediaciones y en torno a las mismas horas la procesión de Jesús de Medinaceli recorrería las calles del centro. Los organizadores se quejan de que el Ayuntamiento de que no les han dado ningún tipo de alternativa y que esta decisión tiene "tintes de censura".

A pesar de no poder llevar a cabo el festival final, continuaron con la manifestación y solicitaron a la Delegación del Gobierno que aprobasen el recorrido y lo hicieron. A pesar de ello, este miércoles les comunicaron que debían cambiar el recorrido por "petición del Ayuntamiento" al pasar por la misma zona y a la misma hora la procesión del Cristo de Medinaceli, que celebra el 80 aniversario de su vuelta a la capital tras la Guerra Civil.