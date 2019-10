Los hoteleros arremeten contra Més per Mallorca por oponerse a la devolución de la ecotasa

El presidente de los hoteleros en Palma, Javier Vich, consideran una buena decisión el anuncio hecho esta semana por el Govern y critica la oposición de Més per Mallorca. Vich asegura que no le sorprende y arremete contra Més por intentar sacar provecho político de una situación así.

"No me extraña. No entiendo cómo se hace política sobre eso ni como Més no valora el impacto económico que esta quiebra supone para Balears", añade Vich.

Respecto a la medida anunciada por el Govern y que fue pactada con sindicatos y patronal, Vich asegura que es una buena iniciativa y que ayudará a rebajar el impacto de la fallida de Thomas Cook. En el caso de los hoteles de la capital, la quiebra no ha tenido ninguna incidencia porque no trabajan con el turoperador británico.

"En Palma, la incidencia ha sido nula porque se comercializa en un 95% por canales on-line y el 5% restante es de la filial escandinava", explica Vich.