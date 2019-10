Ocupa y preocupa

Cuando gobernaba el PP, la deuda de la Comunitat Valenciana ya era la más abultada en términos relativos, según su proporción con respecto al PIB. Entonces, el titular de Hacienda, Gerardo Camps, decía aquello de que la deuda “ocupa pero no preocupa”. Siempre me pareció un intento vano de relativizar algo tan grave.

Los actuales gestores de esa deuda se cuidan muy mucho de volver a utilizar expresiones de este tipo. Porque preocupa, y mucho. Porque ese porcentaje del PIB que supone la deuda sigue creciendo. Y es cierto que la infrafinanciación y los pufos heredados influyen en ello. Pero no lo es menos que el aumento de la deuda continua imparable y habrá que ser consciente de ello a la hora de planificar gastos e inversiones. No hay fórmulas mágicas, me temo, y por supuestos, hay que garantizar los servicios básicos del estado del bienestar. Pero también habrá que mantenerlo en el futuro. Y eso solo se consigue con un estricto sentido de la responsabilidad. Que la deuda ocupe y preocupe.