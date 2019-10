Oltra insiste en que los recortes "no tendrán ninguna incidencia sobre las políticas sociales del Consell"

Aunque este viernes la vicepresidenta Mónica Oltra afirmaba que los recortes que tiene que hacer el Consell, y que están en el Plan Económico Financiero, los hará publicos Hacienda cuando lo considere oportuno, este sábado la portavoz del Gobierno valenciano ha matizado que lo que está claro es que esos recortes no afectarán al impacto social de las políticas del Botànico.

Oltra ha asegurado que las "retenciones de crédito, pues ese es su nombre técnico" que aplicará la Generalitat al presupuesto "no tendrán ninguna incidencia sobre las políticas sociales del Consell".

"Estas retenciones de crédito suponen mirar el presupuesto y ver lo que no se puede ejecutar, por las razones que sea, recursos, retrasos, de modo que esas partidas no se van a gastar", ha apuntado Oltra, quien ha insistido en que, "al contrario de lo que sucedió con el PP", esta medida "no va a tener impacto alguno sobre el profesorado o la atención a la dependencia".

Oltra ha hecho estas declaraciones en València, donde ha participado en la convención "El futuro de los social (lo social tiene futuro)", organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

20.000 millones de euros de deuda histórica

Mientras, Unides Podem ha presentado una iniciativa en Les Corts en la que reclama la reforma de la ley de Estabilidad presupuestaria para que se ajuste a la realidad concreta del territorio valenciano, al tiempo que solicita al Gobierno que reconozca la deuda histórica derivada de la infrafinanciación.

Una deuda que el portavoz de Economía de este grupo parlamentario, Ferran Martínez, calcula que asciende a unos 20.000 millones de euros. Eso, unido a la infrafinaciación, provoca los desajustes estructurales del conjunto de la financiación valenciana.

Por eso, Unides Podem pide que se cambie la ley que establece que las administraciones públicas, independientemente de sus realidades de financiación concretas, deben tener un endeudamiento máximo del 60 % del PIB y un déficit estructural igual o inferior al 0,4 % del PIB para 2020. Martínez cree que su aplicación "no debería perjudicar todavía más la precaria situación de las finanzas de la Generalitat".