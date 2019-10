Escribá: "Tenemos que mejorar mucho. Nos falta gol"

Ya conocemos la lista de convocados de Fran Escribá para el partido ante el Athletic de Bilbao, un partido que se antoja fundamental para los intereses de todos. Se lleva el entrenador del Celta a 19 futbolistas. Fuera se queda Juan Hernández por lesión y Pione, Costas, Juncá y Beauvue.

El técnico valenciano asegura que su equipo intentará ser valiente, que tiene algunas dudas en el mediocampo aunque eso no quiere decir que mañana vaya a introducir cambios. "No es que tenga dudas. El otro día era porque necesitábamos más ritmo y ellos hallaron una zona muy presionante. Estoy contento con cualquiera de los mediocentros que han jugado hasta ahora. El hecho de que hay hecho cambio en dos mediocentros no es habitual en mí y no significa necesariamente que mañana vaya a cambiar. Alguna modificación siempre habrá normalmente".

Insiste en que no hay nerviosismo en el vestuario porque las malas sensaciones se derivan de un partido y medio malos que no pueden empañar el trabajo realizado hasta el momento. "No compartimos el nerviosismo. Cuando pierdes un partido o los dos últimos y las sensaciones no son buenas te decepcionas. Es un partido importante porque queremos cambiar ese último partido y medio malo pero el resto del nerviosismo y ruido que puede haber alrededor no afecta al grupo que está aislado, igual que el cuerpo técnico."

La clave para Escribá está en intentar volver a ser el equipo que fueron "estoy convencido de que los resultados mejorarán y todo se verá de otra forma"