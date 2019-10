El campeón arrasa (31-65)

El campeón de Liga y Super Copa, Girona, no ha dado opción alguna al Zamarat Quesos el Pastor, al que ha ganado con holgura en el primer partido de las naranjas en casa (31-65)

El partido no tuvo historia. Las catalanas lo rompieron en el primer cuarto (4-21), y si bien la sangría de puntos encajados no fue demasiado alta, lo cierto es que con 4 puntos en un cuarto, o 14 en el descanso (Girona había hecho 37), el partido no tuvo atisbo de emoción.

La segunda parte solo sirvió para ver alguna jugada de mérito, especialmente de Girona, y pensar que la liga es muy larga. El resultado final lo dice todo, y la estadística lo corrobora: solo cinco jugadoras naranjas lograron anotar: la canadientes Quinn logró 10 puntos, Brittany MacPhee (MVP de la primera jornada) se quedó en 9, 7 anotó María Felixova, 5 María Jespersen y 3 Okonkwo.

La liga no se detiene, y el próximo miércoles se disputa la tercera jornada, en la que el Zamarat visitará Lugo, para medirse al Ensino, al que derrotó de forma amplia (72-50) en el primer partido de pretemporada, jugado en Benavente.