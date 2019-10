Saica recibe la Medalla de Oro de Zaragoza en su 75 aniversario

La empresa aragonesa Saica, una de las principales multinacionales en el sector del papel, ha sido galardonada con la Medalla de Oro de Zaragoza, un reconocimiento que ha recibido como la culminación a su 75 aniversario tras una larga trayectoria que comenzó en 1943 con una pequeña máquina en el barrio del Picarral.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza se ha vestido de gala este sábado para acoger uno de actos más solemnes con el que cada año comienzan las Fiestas del Pilar. A partir de las 18.00 horas, ante una nutrida representación de la sociedad zaragozana, ha comenzado la entrega de la medalla de oro de la ciudad y las distinciones de hijos predilectos y adoptivos.

Los componentes de La Banda del Canal, el comandante Miguel Ángel Franco, las hermanas jugadoras de pádel Mapi y Majo Sánchez Alayeto, el grupo musical Adebán, la doctora en Físicas por la Universidad de Zaragoza Carmen Magallón y el referente en la donación de órganos Carlos Sanz han recibido sus diplomas acreditativos de mano del alcalde Jorge Azcón.

Azcón, quien por primera vez ha presidido este acto como alcalde, ha afirmado que todos estos reconocimientos engrandecen a la ciudad porque la hacen partícipe de sus méritos. "La ciudad la construimos entre todos", ha enfatizado.

Saica, Medalla de Oro

Azcón ha elogiado la trayectoria de la empresa Saica, que comenzó en 1943 con una pequeña máquina de papel en el barrio del Picarral. De los seis empleados de entonces han pasado a 10.000 trabajadores en nueve países del mundo, mil de ellos en la Comunidad.

Con capital 100 % aragonés, y sin perder su carácter de empresa familiar (ya va por la tercera generación), Saica se ha convertido en un motor socioeconómico de Aragón y en un referente del desarrollo sostenible y la economía circular, ha remarcado.

Por su parte, el presidente de Saica, Ramón Alejandro Balet, ha recordado los orígenes humildes de una empresa que 75 años después figura entre las cinco compañías más relevantes de Aragón por empleo y facturación gracias, ha dicho, a su equipo humano.

Pero, como ha dicho Balet, hay cosas que no cambian, y Saica, cuya sede está en la calle San Juan de la Peña de Zaragoza, sigue "muy enraizada" en el territorio desde donde gestiona toda su actividad.

Banda del Canal

Antes de la entrega de la Medalla de Oro, la Banda del Canal, un referente de la historia festiva de la ciudad, por la que han pasado más de 50 músicos, ha sido nombrada Hija Predilecta. Michel Zarzuela, uno de sus componentes, ha recordado que nacieron preconsitucionales y, por tanto, con "ansias" de libertad y de "fiestas populares" como las que hoy celebra la ciudad.

Comandante Miguel Ángel Franco

El comandante Miguel Ángel Franco, por su parte, ha sido nombrado Hijo Adoptivo. Su rápida respuesta permitió rescatar a doce personas de un ataque terrorista ocurrido en junio de 2017 en Mali. Franco ha apuntado que seguirá trabajando por Zaragoza, una ciudad que para él siempre ha sido "cuna y ejemplo de héroes".

Hermanas Sánchez Alayeto

Las hermanas Mapi y Majo Sánchez Alayeto, conocidas por las "gemelas atómikas" por liderar el ránking del World Padel Tour como pareja durante cuatro años, han reconocido que este reconocimiento es una "inyección" de energía para continuar su carrera.

Adebán

El Grupo Adebán, acervo cultural y revolucionario, cuya actividad musical ha estado siempre ligada a la actividad política, ha sido nombrado Hijo Predilecto. Jesús, uno de sus componentes ha hecho un discurso reivindicativo por una "justicia de verdad", "por la unidad de la izquierda" y por la "pluralidad nacional".

Carmen Magallón

La doctora en Ciencias Físicas y presidenta del Seminario de Investigación para la Paz, Carmen Magallón, ha elogiado su barrio (Torrero), en especial el bullicio de la plaza de las Canteras, y una ciudad, Zaragoza, donde cientos de personas han contribuido a "producir y diseminar pensamientos para construir cultura de paz".

Ha tenido palabras de reconocimiento para sus profesores, entre ellos José Antonio Labordeta, con cuyos versos ha acabado su intervención. "Somos como esos viejos árboles", ha dicho tras desear que Zaragoza sea una ciudad "cuidadora".

Carlos Sanz

Carlos Sanz Hernández, árbitro asistente de Primera División de Fútbol, ha sido nombrado también Hijo Predilecto. Ha superado con éxito cuatro trasplantes de hígado y ha dedicado sus esfuerzos a través de su fundación a ayudar a los demás. "La vida me ha ido quitando lo que más me gustaba, pero no me he rebelado, he pensado que seguía mereciendo la pena", ha concluido.

Tras el acto, los homenajeados han firmado en el Libro de Oro de la ciudad.