Bilbao acogerá mañana la cita mundial de referencia sobre residuos y economía circular

Más de 1.200 expertos de 70 países se dan cita a partir de este lunes en Bilbao en el 29 Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA, por sus siglas en ingles), en la que se analizarán las estrategias para avanzar en la gestión sostenible de los desechos sólidos.

Bajo el eslogan "Circular Economy: What are you doing?", el congreso, considerado el más importante de su sector a nivel internacional, acogerá entre los días 7 y 9 un total de 250 conferencias, debates, exposiciones, visitas técnicas y un programa cultural y social para facilitar el intercambio de puntos de vista entre profesionales del sector de la recogida y gestión de los residuos, políticos, científicos y técnicos.

El evento abordará la gestión sostenible de los desechos, la economía circular y la eficiencia de los recursos, con especial atención a las tecnologías más innovadoras, la reducción de los residuos, la reutilización, el reciclaje, la educación ambiental, el cambio climático o la basura marina.

También tendrá especial relevancia el papel de la mujer a través del grupo WOW (Women of Waste), que trabaja en el seno de la ISWA para facilitar el empoderamiento femenino en el sector de los residuos y en la economía circular y que presentará una ponencia a cargo de siete expertas en género, reciclaje y economía.

Además, unas 40 empresas e instituciones de diversos países dispondrán de un espacio de 1.000 metros cuadrados para exponer sus productos, herramientas y técnicas relacionadas con el tratamiento y reciclaje de residuos.

Organizado por Ategrus (Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente), el ISWA World Congress "es el evento más relevante del mundo y es precisamente su carácter anual lo que le permite presentar siempre las últimas tendencias y novedades en materia de gestión de residuos", ha subrayado el vicepresidente y director de Ategrus, Rafael Apraiz.

"La economía circular significa mucho más que reciclaje, ya que el futuro del planeta pasa por reformular la producción y el consumo, y puede ser un importante yacimiento de empleo", ha explicado Apraiz.

A su juicio, el congreso servirá además para mejorar el comportamiento ciudadano en relación con la recogida selectiva de residuos; "es a través de la concienciación ciudadana como la sostenibilidad llegará a ser algo concreto en nuestra vida real y no un mero eslogan", ha señalado.