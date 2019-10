Sadeco no dejará que disminuya su personal

El presidente de Sadeco, David Dorado, ha confirmado que no dejarán que se pierdan los 400 empleos que denunció la semana pasada Izquierda Unida, al finalizar la actual bolsa de trabajo en el mes de diciembre.

Ciudadanos, que dirige la empresa municipal en el actual mandato, ya votó en contra de la bolsa al considerarla "ilegal por discriminar a los trabajadores por cuestión de su edad".

Ahora, ya al mando de la gestión en Sadeco, no prorrogará la bolsa pero "no dejará en la calle a 400 personas porque necesitamos ese personal y vamos a convocar una nueva bolsa, prorrogar ésta o hacer convocatoria de oposiciones y los que no entren con plaza, entrarán en una nueva bolsa. Son cosas que estamos definiendo ahora y que saldrán antes del final de año con toda seguridad", afirmó Dorado.