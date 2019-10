El Elda - C.E.E. no deja lugar a la sorpresa ( 22-33 )

El Bm. Elda – C.E.E. ha logrado vencer esta mañana ( - ) en la pista del inexperto Fertiberia Bm. Puerto Sagunto.

Los de José Francisco Aldeguer han salido a la pista conscientes de que no podían dejar pasar la oportunidad de sumar dos puntos ante un rival que está pagando caro la bisoñez de su vestuario. Así, el equipo eldense se ha hecho fuerte en el 40x20 desde el primer instante, aunque antes de llegar al veinte del primer periodo el electrónico del Internúcleos reflejara marcadores igualados. Ha sido a partir de ahí cuando los de Elda han pisado el acelerador para ajustar su balance defensivo y marcharse al descanso con un, a priori, cómodo 11-17.

La reanudación ha sido un calco del tramo final de esa primera mitad con un Elda – C.E.E. muy superior hasta el punto de que su técnico no utilizó ninguna de sus opciones de time out, maniatando cualquier atisbo de reacción de los locales para ir agrandando su ventaja y colocarla en los once goles a falta de cinco minutos para el bocinazo final al que se llegó con un 22-33 que refleja lo ocurrido sobre la pista.

El próximo domingo (12:00 h), el Bm Elda – C.E.E. recibe la visita del Bm. Torrevieja Salud Mare Nostrum en el pabellón “Rafael Tapia Valdés” de la ciudad deportiva del Centro Excursionista Eldense.

Fertiberia Bm. Puerto Sagunto “B”: Álvaro Perales (2), Alex Ortega (5), Álvaro Gil, José María Piró (1), Javier Rodrigo, Iván Urbano (4), Arnau Fernández (2), Alejandro Monge, David García, Daniel Rustarazo (2), Álvaro López (1), David Landete, Jordi Manero (2), David López, Javier Olivares (2)y Jorge Sorando (1).

Bm. Elda – C.E.E.: Iván Cruz y Jairo Muñoz (1)(porteros), Ángel Saura (4), Jorge Maestre (3), Sergio Rubio (2), David Quiles (3), Salva Gil (1), Iván Valero (3), Tito Ruano, Pepe Beltrán (1), Pedro Reyes (4), Imed Beddiar, David Maestre (3), Chema Asencio (3)y José Carlos Aldeguer (5),

Árbitros: Ona Comino Mato y Nuria Giró Gutiérrez (Cataluña). Cuatro exclusiones locales por una visitante.

Parciales: (1-3)(5-5)(8-8)(8-11)(9-13)(11-17)-(12-18)(15-23)(17-24)(19-28)(21-31)(22-33).

Pabellón: Municipal Internúcleos de Sagunto.

Incidencias: 3ª jornada del Grupo E de la Primera Ncnal. de balonmano masculino.