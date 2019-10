El presidente del TSXG no ve "justificada" la creación de una Fiscalía Anticorrupción en Galicia

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, no cree necesaria la creación de una Fiscalía Anticorrupción. "Los casos de corrupción que se han instruido en Galicia no han tenido ninguna merma, ni en el desarrollo ni en las garantías", por eso "como juez y como presidente del Tribunal creo que no justifican otro tipo de medidas adicionales".

En una entrevista en la Cadena SER, Gómez también descartó la necesidad de crear nuevos juzgados específicos de violencia de género ya que "no tienen una cantidad de asuntos en trámite" que lo hagan necesario. Sí defiende que los jueces trabajen "con tacto y discreción", lo que supone "estar atentos a los medios de los que disponemos, solicitar otros medios complementarios si estos no son suficientes y, muy probablemente, hacer el seguimiento adecuado de todas las situaciones que se nos plantean". Defiende, además, la "formación" en este ámbito de jueces y magistrados.

"olvidar" la huelga Algo más de un año después de la huelga que afectó a la justicia gallega durante 114 días, el presidente del TSXG cree que ya toca "olvidarla". "Es cierto que supuso un aumento de la pendencia de asuntos", cifrada por el CGPJ en un 13,2%, "pero la Justicia gallega funciona, así que el colapso es algo que tenemos que descartar". Asegura que ya. hay juzgados que hoy tienen menos casos pendientes que antes del paro. "Es un episodio pasado, tenemos que ponernos a trabajar ser lo más eficientes posible y olvidarnos".

Su propuesta, sin embargo, pasa por "generar entornos de comarcalización, de forma que se pueda atender estas situaciones con juzgados especializados pero que no sólo se refieran a un partido judicial, sino también a otros limítrofes". Sobre las denuncias de casos en los que víctima y agresor han coincidido en dependencias judiciales, reconoce que "puede ser" que eso haya pasado, algo que "queremos corregir y mejorar".

"Medios faltan siempre", admitió el presidente del alto tribunal, "una petición que podemos hacer los jueces de Galicia, de cualquier otra comunidad autónoma y también de otro país". Defiende que los medios "están llegando" a la Justicia, "quizás más tarde que a otras administraciones o a otros institutos, esto también es verdad".

EL CASO DE PILAR DE LARA

"Por respeto a la magistrada, al CGPJ y al Supremo, que tiene que resolver", Gómez evitó referirse "en detalle" a la situación de la jueza Pilar de Lara, sancionada por la "desatención" y "falta de actividad" con sus causas, aunque sí apostilló que "no es frecuente que se produzcan situaciones de esta naturaleza".

"La instrucción excesivamente dilatada de una causa daña la imagen de la Justicia y genera un perjuicio adicional a las personas implicadas", pero es algo "difícil" de solucionar porque "a la hora de analizar estos retrasos hay que contemplar uno por uno cada caso concreto".

"Puedo entender que una persona implicada en un proceso tiene un nivel natural de preocupación y de cambio, incluso radical, en sus hábitos y su vida; pero también hay que entender que en el procedimiento de instrucción existen determnadas particularidades que exigen unas determinadas duraciones. En el caso de Lara, el CGPJ apreció que eran exageradas, pero en otros casos puede que no lo sean".

El magistrado, que fue durante "mucho tiempo" juez de instrucción, cree que la justicia es lenta "porque tiene muchos elementos alrededor que ayudan a esa lentitud". Sí cree que "podíamos generar procesos abreviados, orales, que generaran mayor rapidez" aunque "no sólo el juez está presente en la resolución del proceso: hay que pedir informes, otro tipo de intervenciones y todo eso cuenta". Lo que sí tiene claro es que "la Justicia nunca es demasiado garantista, eso seguro".

DIANA QUER Y ANGROIS

En su toma de posesión, Gómez llamó la atención sobre el hecho de que el 55% de los españoles cuestionan la independencia judicial. "Los jueces ya están haciendo mucho para mejorar esta percepción social". Los de Galicia son "altamente especializados y cualificados; trabajan mucho, aunque es una labor que no trasluce al exterior" Por eso, apuesta por "acudir a mecanismos de transparencia" y "abrir la posibilidad de que se conozca nuestra labor, en juicios mediáticos o cualquier otro procedimiento y así la gente tiene que ver que la justicia es independiente".

Dos de esos juicios "mediáticos" serán el de Diana Quer y el de la catástrofe de Angrois. El primero comenzará el próximo día 28 y "tendrá una cobertura mediática impecable. Galicia está preparada para afrontar este tipo de procesos", como demostró con el proceso del Prestige.

Lo mismo sucederá con el del accidente del Alvia, ocurrido hace ya más de seis años y aún sin fecha para la vista. Defiende que "desde el primer día" el juzgado responsable "tuvo refuerzo" pero se trata de un asunto "muy complejo". "Ha habido incidencias procesales, con imputaciones, desimputaciones, recursos con pruebas periciales...". Para él, lo "importante" es que cuando el juicio se desarrolle "lo haga con todas las garntías y todas las pruebas practicadas". "Esa será la máxima expresión de respeto para los investigados y las víctimas".