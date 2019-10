0-2. La UD Ibiza se impone desde los once metros

La UD Ibiza sigue fiel a su esquema de madurar los partidos. Sin avasallar a los rivales, pero aprovechando su momento y acciones puntuales para decidir los partidos. Ante el filial del Sporting de Gijón, un conjunto con jugadores talentosos pero todavía con los efectos del acné juvenil para dominar situaciones que se presentan en un partido, el equipo de Pablo Alfaro ha tenido un buen arranque, ha tenido momentos de sufrimiento, pero ha sabido aprovechar las debilidades del equipo rival y ha decidido el partido con dos penaltis.

Alfaro se había mostrado fiel a un esquema, sin apenas variantes en el once inicial en las seis primeras jornadas, pero hoy ha optado por romper esa dinámica. Ha dado la titularidad en portería a Lucas, ha colocado de enganche por primera vez a Caballé en detrimento del que parecía intocable, Javi Lara y también ha dejado en el banquillo a Cirio cambiando a la banda izquierda a Raí. Muchas piezas nuevas en el engranaje pero la misma disposición sobre el cesped: Solvencia defensiva, llegadas por los costados buscando desequilibrio y velocidad en el movimiento del balón.

Fruto de ese arranque dominador de los visitantes ha llegado la primera ocasión a los siete minutos tras una excelente acción individual de Raí, que ha finalizado con un remate raso que ha desviado con apuros a córner el portero local, Javi Benítez.

Mandaba el Ibiza y la primera llegada local no se produjo hasta el minuto quince con un remate inocente de Cesar García que no creó problemas a Lucas. Pero el juego se equilibró, asomaron los jugadores asturianos con más calidad y el Sporting B se hizo dueño de la zona ancha al compás que marcaba Gragera. Hubo susto para el Ibiza con un gol anulado a los locales, después de una mano salvadora de Lucas, Chiki remató cuando estaba en posición antirreglamentaria.

Al Ibiza le costaba volver a coger las riendas del encuentro, y le costaba llegar con peligro ante el marco rival. El Sporting tenía más posesión y se mostraba amenazante. Gonzalo estuvo providencial en la recta final del primer tiempo para abortar un remate franco de un delantero asturiano.

Tras el descanso, el Ibiza se ha puesto por delante muy pronto tras un claro penalti cometido por Espeso al tocar el balón con la mano tras un centro de Fran Grima. La pena máxima no admitía discusión a pesar de las protestas locales y Rodado no ha fallado desde los once metros para poner por delante al Ibiza. Y las cosas se han puesto todavía mejor para los visitantes en el minuto 60 cuando una internada de Kike la ha cortado de forma contundente Aizpiri que era el último defensa y ha visto la tarjeta roja.

Todo se le ponía de cara al Ibiza que ha reforzado el medio campo haciendo debutar a Sibo por Caballé.

El Ibiza ha tirado de experiencia para dejar pasar los minutos, aunque le ha faltado ambición para liquidar el choque aprovechando la superioridad numérica. Pero ha evitado sustos y ha liquidado el encuentro con otra pena máxima muy clara por un derribo sobre Sibo tras una buen pase de Raí. Mendoza que había entrado de refresco tampoco ha fallado para confirmar el triunfo del equipo ibicenco que sigue fiel a la máxima de Alfaro "hay que esperar a que los rivales caigan como fruta madura",