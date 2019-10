Sin premio, a pesar de merecerlo (2-1)

SEVILLA C 2 - XEREZ CD 1

Derrota inmerecida del Xerez CD en Sevilla en un partido marcado poco antes de acabar el primer tiempo por el penalti que supuso el empate y la expulsión de Álex Revuelta. Hasta entonces, el equipo azulino había sido muy superior a su rival y fruto de su mejor juego, llegaría el gol de Brian a los 9 minutos de partido.

Los xerecistas pudieron marcar un segundo tanto en una falta ejecutada por Ramón Verdú, que se marchó muy cerca de la escuadra de Adrián. En el minuto 27, Juanjo puso en serios apuros al guardameta sevillano con un disparo desde la frontal.

Reaccionaba el filial con un disparo de Bernal, que despeja con apuros Miguel y luego con un remate de Vacas que no encontró el camino de la portería azulina.

Cuando expiraba el partido en su primera mitad, llegaría la jugada que marcaría el posterior desarrollo del choque. Álex Revuelta derribó a Casas dentro del área. El colegiado no dudó en señalar la pena máxima y además, mostrar la segunda cartulina amarilla al central xerecista. Bernal no iba a fallar desde los once metros. Con esta acción se llegaría al descanso.

En la reanudación se quedaría pronto el Sevilla C también con un hombre menos por la expulsión de Quique con doble cartulina amarilla. Borja Jiménez y Fran Sabaté estuvieron cerca de poner por delante de nuevo a los visitantes, pero la mejor opción la tendría Verdú en el 53 con un disparo que un defensor enviaría a córner.

El partido se convertía en un correcalles, con opciones para los dos equipos. Verdú estaría cerca de marcar un gol directo desde el córner. Pero fue el Sevilla C el que no iba a fallar luego con un tanto de Isaac a pase de Vacas. Con poco más de diez minutos para el final, el tanto iba a espolear a los locales y hundir a los jerezanos, que antes ya habían merecido alguna recompensa a su mejor fútbol.

Adrián evitó con una gran intervención el lanzamiento de Verdú en el 88' y antes se reclamaría penalti por un derribo de Brian dentro del área que el colegiado no concedió. Con poco más se llegaría al final de un partido que en nada mereció perder el Xerez CD.

FICHA TÉCNICA:



Sevilla C: Adrián, Raúl, David León, Pavón, Marcos Otero, Quique, Francis, Bernal (Christian, 53'), Casas (Juan Andrés, 55'), Vacas e Isaac (Chacón, 82').

Xerez CD: Miguel, Ezequiel, Álex Revuelta, Dani Jurado, Gonzalo (Ricky, 84'), Verdú, Isra, Juanjo (Juanma Aguilar, 68'), Fran Sabaté, Borja (Edu Brenes, 77') y Brian.

Goles: 0-1 (9') Brian. 1-1 (47', primera parte) Bernal, de penalti. 2-1 (69') Isaac.

Árbitro: Vázquez Hidalgo (Huelva). Expulsó por doble amonestación al xerecista Álex Revuelta en el minuto 47 (primera parte) y al sevillista Quique en el 49. Mostró tarjetas amarillas a los locales Isaac y Otero y al visitante Juanma.

Incidencias: Partido de la 7ª jornada del Grupo X de Tercera División disputado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.