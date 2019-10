"El resultado ha sido injusto, merecimos al menos empatar"

Contrariado por la actuación más que discutida del colegiado y disgustado con el resultado final, comparecía Juan Carlos Gómez ante los periodistas para explicar lo que había pasado en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros.

Para el entrenador del Xerez CD, el marcador final “es injusto a todos los efectos”, cree que su equipo mereció al menos el empate, “porque hicimos una primera parte bastante completa, pero nos castigaron con un penalti y una expulsión al filo del descanso que marcó el partido”.

Gómez cree que su equipo “estuvo bien plantado en el campo, hizo buen juego y se sintió cómodo ante un rival muy difícil. En la segunda mitad, el equipo también estuvo bien hasta que se equilibraron las fuerzas. Creo que fuimos en todo momento superiores al Sevilla.”

El preparador xerecista lamentó que el árbitro no pitara un “claro penalti” sobre Brian cuando el encuentro estaba acabando:”No me gusta hablar de los árbitros, pero no ha estado a la altura”.