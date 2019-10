Feliz regreso a Chapín (2-1)

XEREZ DFC 2 - SAN ROQUE DE LEPE 1

El Xerez DFC volvió a sumar tres puntos como local –aún no conoce la derrota en casa- en su esperada vuelta a Chapín en un partido que, con una ventaja de dos goles sobre su rival, se le complicó de una manera estrepitosa con la expulsión y el penalti de Adri Rodríguez. Andrés García Tébar volvió a sorprender en su once con nuevos cambios con respecto a la pasada jornada, dejando fuera a Jesús López e incluyendo a Adri en el eje de la zaga. También devolvió a Camacho a la titularidad y a Zafra a la banda derecha.

Victoria sufrida que supo a gloria a una afición que sufrió en los minutos finales al igual que su equipo, sobre todo cuando en el minuto 92 un remate de cabeza de Camacho –jugador visitante- se marchó rozando el poste derecho de la portería xerecista. Un cabezazo que puso el susto en el cuerpo a más de dos, pero que propició que Chapín se volcara al unísono con el equipo, apoyándolo en los momentos más difíciles del encuentro y llevando a los jugadores en volandas.

Al Xerez DFC le cuesta entrar en los partidos. Y en su vuelta en Chapín lo volvió a demostrar. La primera media hora de juego prácticamente fue desechada, con un encuentro jugado en el centro del campo, con muchas imprecisiones y con poco control del partido, que es una de las premisas que se le exige al equipo –al menos- en casa. Estos comienzos tan grises costaron al equipo la derrota en Rota, con goles tempraneros que luego no consiguieron remontar cuando se enchufaron al partido.

No siempre, por suerte para el Xerez DFC, tu rival te va a anotar un gol en los primeros 5 minutos. A pesar de ello, este domingo, el San Roque de Lepe, demostrando más bien poco en Chapín, comenzó creando más peligro que el conjunto xerecista, sobre todo con un centro desde la banda derecha en el minuto 18 que a punto estuvo de colarse en la portería que volvía a defender Camacho. Los visitantes no ocasionaron mucho peligro sobre el guardameta local, más allá del anterior centro, pero la sensación es que estaban un punto por encima del Xerez DFC.

Lo cierto es que cuando el equipo xerecista intentaba hilvanar tres pases seguidos en la zona de peligro, el nuevo césped tampoco lo permitía, provocando botes extraños en los pases rasos del balón. A pesar de ello, y como también comienza a ser costumbre, el Xerez DFC fue entrando en el partido y fue mostrando lo que se espera de este equipo. No sería hasta la primera media hora del encuentro cuando llegó la primera ocasión de verdadero peligro para los locales. Marcelo recogió un rebote en la frontal del área y su disparo fue despejado por Robador a córner.

A raíz de esta ocasión el equipo parecía otro, conllevando que la afición se metiera en el partido y provocando un ambiente mucho más propicio para conseguir el objetivo de los tres puntos. Sería 5 minutos después de la anterior ocasión cuando Astray tuvo el gol en sus botas. El centrocampista del Xerez DFC recibió en el punto de penalti un pase raso de Fran Ávila y el disparo de primeras –algo centrado- fue despejado nuevamente por Robador.

Ahora sí, el Xerez DFC dominaba el encuentro y no dejaba respirar a su rival, jugándose el partido en el campo del San Roque de Lepe en todo momento. La ocasión más clara del primer tiempo fue para Zafra. El ex del Algeciras, solo en el segundo palo, remató desviado un pase perfecto de Ávila. De nuevo el peligro llegaba por la izquierda, con una asociación Bello-Ávila que va creciendo cada partido a pasos agigantados y que se está convirtiendo, entre otras, en la gran baza en ataque de este Xerez DFC. A pesar de ello, el equipo azulino no pudo marcharse al descanso con ventaja en el marcador. Y no fue por ocasiones en el último cuarto de hora del primer tiempo.

La segunda mitad se inició como concluyó la primera, con un Xerez DFC mucho más dominador del encuentro que su rival y con acercamientos constantes al área del San Roque de Lepe que no llegaban a finalizarse.

De esta forma llegaría el gol en el minuto 52. Un centro raso de Zafra desde la derecha –otro más- lo interceptó Amin en el primer palo y, de chilena, asistió a Bello que apareció por el segundo palo solo, controló, bajó el balón y disparó fuerte abajo con la izquierda para poner el primero en el marcador y el primer gol en Chapín en la presente temporada. No podía ser un jugador que no fuera Bello el que anotara este gol.

Poco tiempo tuvo el rival para reaccionar al gol, porque en el 60’ llegaría el segundo de los xerecistas. El equipo volvió a demostrar que tiene la estrategia muy trabajada y, fruto de una falta, Astray puso un centro templado al punto de penalti que Colorado remató a placer dentro de la portería. Un gol que otorgó mayor tranquilidad al equipo, como no podía ser de otra forma.

La presumible tranquilidad que dejaba el segundo gol le duraría poco al equipo con el penalti en contra y la expulsión de Adri Rodríguez. Una presunta mano dentro del área del propio Adri provocaba que el colegiado sevillano señalase la pena desde los once metros y Pablo transformase el penalti para apretar el resultado. Con un jugador menos, el Xerez DFC tuvo que afrontar prácticamente media hora de partido en inferioridad numérica. A consecuencia de ello, García Tébar reforzó la defensa dando entrada a Jesús López y sacando del campo a Pedro Astray.

El San Roque comenzó a adquirir un mayor protagonismo en el partido a raíz del gol y el Xerez DFC, mucho más replegado, intentaba apagar los fuegos que le comenzaba a ocasionar su rival, que había entrado de lleno en un partido que daba por perdido antes de la expulsión y el gol.

Los minutos finales del partido fueron de desorden total por parte de los dos equipos. Un vaivén constante que pudo ser un arma de doble filo para el Xerez DFC, pero que finalmente supo gestionar para amarrar unos valiosos tres puntos que le permiten continuar en play-off otra jornada más.

FICHA TÉCNICA:

Xerez Deportivo FC: Camacho; Marcelo, Edet, Adri Rodríguez, Fran Ávila; Álex Colorado, Narváez, Astray (Jesús López); Bello (Goma 84’), Zafra (Jacobo 77’) y Amin.

San Roque de Lepe: Robador; Leo, Azael, Mérida, Lucas; Jobarteh (Tocasnini 70’), Manu Torres (David López 61’), Camacho; Mauri (Fernandito 61’), Miguelito y Pablo.

Goles: 1-0: Antonio Bello (52′). 2-0: Álex Colorado (60’). 2-1: Pablo de penalti (64’).

Árbitros: Abraham Gutiérrez Perera, Sergio Gorje Jorge, José Ignacio Cámara Molina (Sevilla). Amonestaron con cartulina amarilla a Leo, Pablo, Azael, David López, Fernandito y Lucas por parte visitante y a Fran Ávila y Sergio Narváez por parte local. Expulsó a Adri Rodríguez con roja directa y a Juanmi Blanes, delegado de campo.

Incidencias: 7ª jornada de liga del Grupo X de Tercera División disputada en el Estadio Municipal de Chapín ante 2.895 espectadores y una recaudación de 2.837 euro, según datos oficiales del club.