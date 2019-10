Jóvenes contra la heroína del siglo XXI

"No queremos que estén, no aportan nada bueno a la sociedad y no tienen que existir". Alejandra lo tiene muy claro. A sus 24 años, lo de menos es si alguno de sus amigos se ha metido en el laberinto del juego, lo importante es que el problema existe, es real y no puedes hacer como si no estuviera pasando. "No puedo negar la realidad, aunque yo no juegue"

Ella, al igual que Jorge o Adrián, se ha convertido en la avanzadilla de un movimiento de oposición a las casas de apuestas que empieza a crecer con fuerza en muchos barrios de Madrid. Los mismos a los que estos locales han ido llegando para convertirse en "la heroína del siglo XXI".

No creen que la elección de los barrios donde la crisis ha pegado más fuerte haya sido casual, sino más bien que responde a un plan muy bien asentado. "Son barrios en los que los jóvenes ven en las apuestas una forma de ganar dinero rápido para poder salir de la precariedad en la que viven"

Adrián a sus 19 años recién cumplidos, sí ha visto cómo la adicción al juego ha tocado a alguno de sus amigos. No cree que haya sido casualidad que estas casas de apuestas se hayan multiplicado por los barrios más populares de la capital ante la mirada indiferente de las administraciones.

"Con el juego nos están desactivando. Si los jóvenes solo pensamos en qué equipo de fútbol gana, o qué galgo llegará primero a la meta, nos olvidamos de los desahucios que a diario se siguen produciendo en nuestro barrio, de la situación económica de nuestra familia y nuestros vecinos, o de lo precario que es nuestro trabajo".

Jorge, el mayor de los tres con 28 años, reparte octavillas en la boca de Metro de Tetuán con la convocatoria de una manifestación contra las casas de apuestas . A su alrededor, en apenas cien metros, tiene cuatro distintas. "¿Es complicado cambiar esto? Tan complicado como que quién tiene capacidad para ello, quiera hacerlo. La complicidad política ha sido fundamental para esta lacra "