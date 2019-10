Amamanta realiza una gran 'tetada' colectiva para reivindicar la importancia de la lactancia materna

Los Jardines de Viveros de València acogen este domingo la gran fiesta de la lactancia, un evento que se enmarca en la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y que cuenta con talleres y stands informativos, exposiciones fotográficas y charlas. Además, este mediodía se ha llevado a cabo la lectura del manifiesto, seguida de una gran 'tetada' colectiva, acompañada musicalmente por Nela Escribano.

Este tipo de actividades sirven no solo para dar a conocer la importancia de la lactancia, sino también para "romper barreras y conseguir mayor apoyo social" de todos los agentes que intervienen en ella. Bárbara Birigay, del grupo Amamanta, explica que es importante el apoyo, por ejemplo, del Gobierno, que debería corregir el permiso de baja maternal porque con el actual de 16 semanas es "imposible" llegar a los periodos de lactancia que necesitan las mujeres, que deberían ser de seis meses, como recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Birigay explica que la lactancia es muy importante porque puede "salvar vidas" y "mejorar la salud, tanto de los niños como de las madres que amamantan". Por eso, reivindica que no es algo que haya que esconder, sino que se puede hacer "perfectamente fuera, en el bar, en la calle o en una tienda". La lactancia, insiste, "se tiene que entender como algo natural", pero cree que no se protege "lo suficiente", por lo que todavía hay mujeres que no saben "dónde acudir si tienen un problema".

Por eso, recuerda que Amamanta está para "apoyar, escuchar y acompañar" a las mujeres para que puedan tener una lactancia "satisfactoria" durante "el tiempo que ellas quieran".