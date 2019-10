Los sanitarios se oponen a que los pacientes de los pueblos sean atendidos por teléfono

El plan de choque de la Consejería de Sanidad para frenar la falta de médicos en los pueblos ya está sobre la mesa, y la intención es que su pilotaje arranque de manera inminente. Los médicos y los enfermeros, profesionales encargados de llevarlo a la práctica se quejan de que no han sido informados. La fórmula: concentrar la atención médica que se presta en los consultorios locales en uno de referencia que esté abierto cinco días a la semana, ubicado estratégicamente y cuya accesibilidad se reforzará cuando sea necesario con transporte a la demanda .En estos se potenciará la presencia de profesionales de enfermería y se mantendrán las visitas domiciliarias del médico cuando los pacientes lo requieran. Se plantea también que los pacientes sean atendidos por teléfono, algo que rechaza Fernando Gutiérrez, presidente del Sindicato Médico de Castilla y León: “Eso no sirve porque es fundamental el contacto con el paciente.” Gutiérrez también rechaza que las enfermeras hagan el papel de los médicos “es intrusismo, porque las enfermeras ni pueden ni diagnosticar y tratar a los pacientes, no se puede engañar así a los ciudadanos”. No está de acuerdo, Mercedes Gago responsable de SATSE (Sindicato de Enfermería de CyL), que considera perfectamente compatible que los profesionales de enfermería puedan atender a los pacientes en casos concretos.

Según la Consejería de Sanidad; las “ventajas” también pasan por que los consultorios rurales de agrupación -el nombre elegido para este nuevo punto asistencial- verán reforzado su equipamiento para ser más resolutivos y mejorar la atención. La previsión es que cuenten con electrocardiógrafos, espirómetros, ecógrafos, retinógramos, dermatoscopios y servicios de telemedicina, incluso se baraja la posibilidad de reforzar las plantillas.

En estos momentos, la Consejería de Sanidad ultima el mapa para poder comenzar a pilotar el modelo en once zonas básicas de salud, una por cada una área de salud –existe una por provincia, excepto en el caso de Valladolid que cuenta con dos, Este y Oeste, y León, que suma la de El Bierzo.- En Zamora, la elegida es la zona básica de salud de Aliste. El resto está todavía por determinar, a la espera de que los responsables de Sanidad se reúnan con ayuntamientos y profesionales sanitarios, según avanza a Ical el director general de Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso Montero Moreno. La cifra de consultorios rurales de agrupación dependerá por provincias, en función de criterios poblacionales y geográficos.