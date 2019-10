El Numancia consigue en Oviedo otro punto de casta y fe

El Numancia volvió a tirar de casta para salvar un punto sobre la bocina, como ya hizo en La Coruña. Esta vez fue en Oviedo tras perder a Héctor, a las primeras de cambio, y de remar contracorriente durante casi una hora por el gol de Bárcenas. Los porteros de ambos equipos evitaron un marcador con más guarismos, pero fue Carlos Gutiérrez el que, más rápido que Champagne, metió el gol de la fe para así otorgar un punto al Numancia.

ficha técnica Oviedo: Champagne; Sangalli, Carlos Hdez., Bolaño, Mossa; Bárcenas, Lolo (Jimmy, m. 59), Tejera, Saúl Barjón; Joselu (Borja Sánchez, m. 59) y Ortuño (Bra, m. 90). Numancia: Dani Barrio; Calero, Derik, Carlos Gutiérrez, Héctor Hernández (Sola, m. 6); Escassi, Gus Ledes; Noguera (Higinio, m. 75), Marc Mateu, Moha (Oyarzun, m. 66) y Zlatanovic. Goles: 1-0, m. 17: Bárcenas; 1-1, m. 91: Carlos Gutiérrez. Árbitro: Trujillo Suárez (Comité Canario). Amonestó a Bárcenas y Noguera (Oviedo) y aNoguera, Oyarzun y Gus Ledes (Numancia).

El partido comenzó torcido para Numancia que perdió a su lateral izquierdo Héctor Hernández, que tuvo que ser sustituido tras un encontronazo con Bárcenas, llevándose la peor parte con un fuerte golpe en la cara. Poco después, Marc Mateu estuvo a punto de sorprender a champagne y con un lanzamiento de falta lateral que no remató ningún atacante, ni despejó tampoco ningún defensa, y que el portero ovetense atrapando el tiempo sola línea de gol. El Oviedo tuvo una buena ocasión, en un córner en el que tras un rechace Dani Barrio Joselu remató de cabeza a la madera y, en un segundo intento entre Joselu y Sangalli, el esférico golpeó en el otro palo. Estaban siendo buenos minutos por parte del conjunto asturiano, que obtuvo su recompensa. Un centro raso de Saúl berjón desde el costado zurdo no llegaron a tocarlo ni Joselu ni Derik en el primer palo, pero sí Yoel Bárcenas, llegando por el centro, para empujar el esférico a la red. Con el gol, el cuadro carbayón siguió mandando sobre el terreno de juego con Numancia al que le costaba llegar a la línea de tres cuartos de campo. Pese a que Moha Noguera y Mateu intentaban combinar entre ellos Zlatanovic se veía muy solo arriba. Un centro de Calero desde la derecha lo repelió Mossa a córner. En respuesta al intento soriano, Ortuño y Saúl Berjón realizaron sendos disparos desviados. Tampoco encontró portería Zlatanovic con un lanzamiento desde lejos, demasiado cruzado. Ortuño tuvo el 2-0 en sus botas, pero no acertó a rematar un gran envío de Saúl Berjón. El partido se había ido igualando, pero las llegadas locales al marco rival resultaban más peligrosas. La última oportunidad de la primera parte fue para el Numancia con un disparo de Gus Ledes que se marchó por encima del larguero tras una falta lateral.

LESIÓN El Numancia confirmó anoche quye el lateral "Hector Hernández sufre una fractura de la mandíbula derecha", como consecuencia del choque con Bárcenas. "Está ingresado en el Hospital Universitario de Asturias y será operado en los próximos días".

El Numancia empezó bien la segunda mitad, con varios acercamientos sobre el área rival. Sin embargo el Oviedo volvió a crear peligro pronto y Tejera tuvo el gol en dos remates consecutivos, tras una gran jugada de Saúl Berjón: primero estrelló el disparo de diestra en el larguero y posteriormente fue Dani Barrio el que evitó el gol del mediocentro astur. Reaccionó el equipo soriano con un remate de volea de Noguera que repelió Champagne bien colocado. Una larga jugada rojilla terminó con un disparo de Ledes, llegando desde atrás, pero la zaga local desvío a córner. El portero visitante volvió a aparecer para desviar un zurdazo de Tejera a córner con una gran estirada. Ortuño no acertó en el área soriana, al intentar controlar el enésimo buen envío de Saúl Berjón desde la izquierda, en vez de rematar de primeras. Otra vez respuesta rojilla, con una volea de Gus Ledes desde la frontal que desvío a córner la defensa asturiana. Después fue Champagne el que repelió los remates de Sola, desde la frontal, y de Carlos Gutiérrez dentro del área. El partido expiraba, con el quiero y no puedo del Numancia ante un firme Oviedo. Pero este Numancia tiene alma y lucha siempre hasta el final. Con el minuto 90 cumplido, un disparo de Zlatanovic desde la frontal lo desvió un defensa, frenando el esférico, al que llegó Carlos Gutiérrez antes que Champagne para igualar la contienda y salvar un punto sobre la bocina.