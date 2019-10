Anil Murthy y sus gestos no fueron los únicos protagonistas en Mestalla en el partido de liga de ayer sábado, que terminó con el resultado de 2 a 1 entre el Valencia y el Deportivo Alavés. El Director Deportivo del conjunto vasco también fue noticia tras el partido tal y como lo reflejó el acta arbitral, que se conoció a última hora de la noche.

En la misma, se expresa que "una vez finalizado el partido y encontrándonos el equipo arbitral en el túnel de vestuarios, una persona identificada por el delegado del club visitante como D. Sergio Fernández Álvarez, director deportivo del club, estando éste presente en dicho acceso a vestuarios, se dirigió en primera instancia, gritando a mi asistente número 1 en los siguientes términos: "si quieren ver un arbitraje casero, que vengan a ver este partido. Es una vergüenza, 6 minutos es una vergüenza", de forma reiterada".

Pero el texto continúa: "cuando me dirijo al delegado visitante para su identificación, dicho director deportivo se dirigió a mí, gritando y gesticulando, en los siguientes términos. "Esto es una vergüenza, lo de los seis minutos es una vergüenza. Vaya tela. Yo puedo estar aquí y me vas a escuchar. De aquí no me voy a marchar". Tras informar de estos incidentes y requerir que se retirase de la zona al delegado del club visitante, dicha persona no sólo no se retiró, sino que continúo gritando en los términos anteriores "es una vergüenza. Tú a mí no me echas de aquí y no me señalas porque no me da la gana. Eres un casero", generando situación de tensión y conflicto. Sin más incidentes, reseñables, nos retiramos".

Lo normal es que el Director Deportivo del Alavés sea sancionado por el Comité de Competición y que reciba alguna multa por su comportamiento en el túnel de vestuarios. El club se guarda la opción de recurrir la sanción pero Apelación volverá a fallar una sentencia acorde a la falta. Será una semana movidita en Vitoria a pesar del parón de selecciones que convoca con sus respectivos combinados a jugadores como Burke, Guidetti, Wakaso o Borja Sáinz. Garitano establecerá una dinámica semanal de trabajo y dará dos días libres a sus jugadores, previsiblemente en el fin de semana próximo