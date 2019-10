Se enfrentaban dos equipos clásicos de la Liga ACB. 45 partidos jugados en Vitoria con un balance de 30 victorias locales y 15 andaluzas. Los de Perasovic, cansados por el viaje de regreso de Lituania (llegaron a casa en la madrugada del viernes al sábado) no podían contar ni con Granger ni con Stauskas. La baja más sensible de Unicaja era Toupane, con molestias en los aductores. Kirolbet afrontaba el cruce con un balance de 1 victoria y 1 derrota mientras que los de la Costa del Sol no conocían aún los triunfos en liga tras caer ante Manresa y Tenerife. Los dos equipos rindieron homenaje antes del partido a Granger con un cartel de apoyo. El uruguayo, de hecho, ha jugado en los dos clubes y ahora está convaleciente de una rotura del tendón de Aquiles.

Baskonia empezó más metido (14-7, min. 5) gracias a las canastas de Garino y Shields. En realidad, el exterior argentino hizo la primera canasta del choque y Unicaja sólo estuvo por delante en los últimos instantes del compromiso. En el conjunto malagueño el peso anotador lo llevaban Josh Adams y Volodymir Gerun. Al final del primer cuarto, 29-20. Unicaja amagó con el acercamiento (31-27. min. 14) pero Kirolbet se mostró contundente y sólido y frenó todas las intentonas del conjunto de Casimiro para echarle el guante. Con el 37-27, las distancias ya alcanzaron la decena de diferencia. Tres triples consecutivos de Janning estiraron la goma de forma ostensible. El cuarto intento, ya, resultó precipitado. Unicaja recibió casi 50 puntos en los dos primeros periodos y Kirolbet, 36.

Adams se lesionó al final del segundo cuarto y Vildoza al comenzar el tercero pero los dos se recuperaron y volvieron a la cancha. Fall hizo mucho daño en la pintura pero Baskonia tuvo problemas con la zona 2-3 que le plantó el conjunto de la Costa del Sol. Un triple de Díaz y una canasta de Suárez colocaron a los malagueños muy cerca tras un parcial de 2-18 (55-54). El cuarto fue claramente andaluz y terminó con un inquietante 60-59 para los baskonistas. Tres buenas acciones de Vildoza (un 2+1, una canasta en juego y una asistencia) colocaron el 69-61.

Con el base argentino y Henry simultáneamente en cancha, Perasovic intentó cuidar las posesiones pero Unicaja firmó un parcial de 28-42 tras el paso por vestuarios. Dos tiros libres de Jaime Fernández (después de una falta de Henry muy protestada por Perasovic) pusieron la puntilla al partido. Fueron los únicos que anotó en toda la tarde. Unicaja sólo estuvo por delante en el marcador en los últimos 13 segundos. Kirolbet llegó a estar 17 puntos arriba (53-36) pero dilapidó su diferencia y cayó ante la mirada atónita de sus aficionados.

KIROLBET BASKONIA- 77 (29 + 20 + 11 + 17): Vildoza (11), Shields (6), Garino (10), Shengelia (9) y Diop (3), -cinco inicial- González (2), Henry (2), Janning (16), Fall (8), Polonara (6) y Eric (2).

UNICAJA DE MÁLAGA- 78 (20 + 16 + 23 + 19): Josh Adams (23), Fernández (2), Ejim (10), Thompson (7) y Gerun (6), -cinco inicial- Avramovic (2), Díaz (9), Waczynski (2), Elegar (-), Guerrero (6) y Suárez (11).

ÁRBITROS: Pérez Pérez, Sergio Manuel y Iván González. Sin eliminados en ninguno de los dos equipos.

INCIDENCIAS: 8.615 espectadores. Antes del encuentro ambas plantillas posaron con un mensaje de apoyo a Jayson Granger.