Cómo gestionar los efectos de la pornografía en niños y adolescentes

El acceso a la pornografía a edades cada vez más tempranas está generando una serie de problemas en las relaciones personales y sexuales de jóvenes y adolescentes que asumen como reales las situaciones que ven en la pantalla. Además, el consumo de pornografía fomenta la desigualdad entre los jóvenes, que asumen, que tal y como se muestra en la mayoría de los vídeos, la mujer es un objeto dispuesto a cumplir los deseos del hombre cuando y como él desee. Algo que como Erick Pescador, Sexólogo y Sociólogo especializado en genero considera peligroso porque nos hace retroceder en la lucha por la igualdad.

Para saber cómo afrontar y atajar esta problemática el Centro de la Mujer de Iniesta ha organizado la charla "Pornografía y género: efectos diferenciales en el consumo" dirigida a padres y madres, que se celebra el lunes a las 16 horas en el salón de actos del IES Cañada de la Encina y que correrá a cargo de Erick Pescador.

Tal y como él mismo ha afirmado en los micrófonos de Radio 90, estamos ante una situación de emergencia porque los chicos no entienden un "no" por respuesta porque en la pornografía no se da, y las chicas viven las relaciones sexuales con temor y frustración por no cumplir las expectativas que crean los personajes que se han convertido en referentes.

Lo más importante, según Pescador, es dar a los chicos y chicas el mismo mensaje."Seguimos viendo como a las chicas se les dice cuidado y a los chicos se les dan los permisos, y habría que enseñarles que hay que mirar con respeto, no tocar si no hay consentimiento y aceptar un no por respuesta".

Escucha aquí la entrevista.