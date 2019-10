Francisco Igea: "Un hospital que no atiende un parto debe cerrarse"

El Vicepresidente de la Junta Francisco Igea ha asegurado de forma contundente que la Consejería de Sanidad garantizará la asistencia sanitaria de calidad en Aranda, incluidos los partos. Y para ello no ha dudado en echar un duro rapapolvo público a los profesionales del Servicio de Obstetricia y Ginecología del HUBU que en un comunicado público y de forma unánime rechazaban el traslado de dos de ellos a Aranda para cubrir la falta de estos especialistas, pese al riesgo de cierre de paritorios que suponía. Porque precisamente, Igea considera que un hospital sin posibilidad de atender alumbramientos no debería existir.

A preguntas de los periodistas Francisco Igea ha cuestionado la ética del rechazo al traslado a Aranda afirmado que “es difícil compatibilizar esta postura con el juramento hipocrático” y ha retado a quienes la defienden a “explicarles a las mujeres de la zona de Aranda de Duero qué es lo que les proponen” ya que el vicepresidente ha sido contundente al considerar la atención a los partos como un servicio sin el cuál no tendría sentido la existencia de un hospital. “Es una absoluta irresponsabilidad. No puede haber un solo hospital que no cubra la asistencia ginecológica y obstétrica. Un hospital que no atiende un parto y no es capaz de atender a las mujeres embarazadas es un hospital que debe cerrarse. Es el sitio más peligroso del mundo. No hay nada más peligroso que un problema obstétrico sin poderse atender”

Igea ha vuelto a repetir que la política sanitaria de la Junta no es para los sanitarios sino para los ciudadanos. “Es para el futuro de la comunidad. Para eso necesitamos a los profesionales. Necesitamos que se sientan bien tratados, que estén bien pagados, para que puedan permanecer en la comunidad y prestar unos servicios. Pero el objetivo de la política sanitaria no es satisfacer a los profesionales de la Sanidad sino satisfacer y dar servicio a todos los ciudadanos de la Comunidad.”