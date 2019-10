Mejoría insuficiente

El Embutidos Pajariel Bembibre no pudo –o no le dejaron– sumar su primer triunfo del curso y cayó por 52-56 en un final apretado ante un Campus Promete que estrenó su casillero de victorias. Un final polémico, con una falta que aparentemente no era de tiro –incluso era dudosa la infracción– sobre Allazia Blockton, empezó a decantar un choque marcado por la diferencia en los tiros libres (2-14), muy favorable a un conjunto riojano que aprovechó esta circunstancia para llevarse el gato al agua. Las del Bierzo Alto, mucho mejor que hace una semana en el estreno de la temporada, experimentaron una progresión a la postre insuficiente.

Es esa mejoría el único consuelo que le quedó a un Pepe Vázquez que compareció tras el partido muy dolido por el trato que ha recibido su equipo. Las decisiones de los últimos compases inclinaron la balanza en un duelo que sus pupilas pelearon hasta la extenuación y que posiblemente merecieron ganar. Quizá también acusaron el agotamiento, pero es muy llamativo que un equipo como el logroñés no sea castigado con bonus en todo un partido y apenas conceda dos tiros libres en acciones de 2+1. No tuvo premio la pelea, pero con esta actitud, que nadie lo dude, el equipo berciano dará muchas alegrías.

Bembibre empieza fuerte, pero Promete resiste

Las bembibrenses, de hecho, salieron a la pista con las ideas muy claras. Tres triples, de Alejandra Quirante, Maddie Manning y Brooke Salas, pusieron en ventaja a las de Pepe Vázquez, pero las riojanas respondieron con sendas acciones con triple valor. Un 2+1 de Vicky Llorente mantuvo a las rojillas en ventaja, pero Maja Stamenkovic y Vanessa Gidden se aliaron para equilibrar la contienda. La primera ventaja visitante llegó tras un tiro libre de Leia Dongue, pero Llorente, que acabó con 12 puntos, acertó sobre la bocina para reponer una exigua ventaja local (16-15) que se mantuvo al final del primer periodo.

Se puso en modo triple el conjunto berciano y una canasta lejana de Ije Ajemba, que sumo 11 tantos, puso en pie al graderío al poner el 25-20. Otro acierto desde los 6,75 de Juca Vojinović obligó a Jacinto Carbajal a parar el partido, pero otra canasta de la 14 de la escuadra local puso la diferencia en el doble dígito (30-20). Las logroñesas reaccionaron y anotaron dos triples que obligaron al míster local a parar el choque. La renta local se esfumó después de un parcial de 0-12 que puso el 30-32 con el que se llegó al intermedio después de que el público reclamara varias faltas en ataque de Dongue.

La polémica decide en un final casi a cara o cruz

Se reanudó el duelo y el cuadro bembibrense recuperó la propuesta inicial. Fruto de ello volvió a ponerse arriba y otro triple de Heleen Nauwelaers levantó de nuevo a la grada del Bembibre Arena. Ajemba estaba on fire y su compañera en la pintura, Llorente, la secundaba para un nuevo arreón berciano hasta el 43-36 después de una contra tras robo culminada por la argentina. Sin embargo, las logroñesas volvieron a enlazar ocho tantos para volver a ponerse en ventaja antes del último asalto (43-44) con una racha culminada de nuevo por Dongue.

El último acto comenzó con Vojinović asumiendo responsabilidades y dando mínimas ventajas a las del Bierzo Alto. Sin embargo, la aparición de la exjugadora rojilla Roselis Silva en las visitantes repuso la ventaja riojana. Replicó la capitana de las bercianas, Alejandra Quirante, y volvió a igualar el resultado antes de que varias decisiones, más allá de errores propios de las de la villa del Boeza, resultaran posiblemente determinantes. Dos tiros libres de Blockton tras una falta aparentemente en una acción que no era de tiro pusieron el 52-54 y otro pleno de Silva desde los 4,60 situó el resultado en el 52-56 final.

La ficha del partido:

Embutidos Pajariel Bembibre, 52 (16+14+13+9): Brooke Salas (8), Vicky Llorente (12), Alejandra Quirante (6), Heleen Nauwelaers (5), Maddie Manning (3) –cinco inicial-; Inja Butina (-), Juca Vojinović (7), Ije Ajemba (11) e Itsaso Conde (-).

Entrenador: Pepe Vázquez.

Campus Promete, 56 (15+17+12+12): Mima Ivanovic (3), Allazia Blockton (12), Maja Stamenkovic (11), Roselis Silva (7), Vanessa Gidden (9) –cinco inicial-; Ani Calvo (-), Leia Dongue (11), Carmen Miloglav (-) y Paula Estebas (3).

Entrenador: Jacinto Carbajal.

Árbitros: Jesús Marcos Martínez, Juan Francisco González Cuervo y Fabio Fernández Esteban.

Incidencias: Partido correspondiente a la 2ª jornada de la Liga Femenina de baloncesto celebrado en el Bembibre Arena de Bembibre (León).